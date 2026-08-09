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Планы на неделю: Яблочный Спас, первенство по водным лыжам, джаз в Кремле

00:00, 09.08.2026

Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем»

Планы на неделю: Яблочный Спас, первенство по водным лыжам, джаз в Кремле
Фото: Реальное время

На новой неделе в Казани стартуют первенство и чемпионат России по воднолыжному спорту. «Ак Барс» и «Нефтехимик» встретятся в товарищеском матче в «Татнефть Арене», а «Рубин» отправится в Ростов-на-Дону. Отдохнуть и развлечься татарстанцев приглашают на праздник «Яблочный Спас» или Летний архитектурный фестиваль, а в Кремле пройдет концерт джаза с Ольгой Скепнер. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

Соревнования по софтболу в рамках Спартакиады народов России

В понедельник в Казани начнутся соревнования по софтболу в рамках II Всероссийской спартакиады между субъектами России по летним видам спорта. Состязания продлятся неделю.

Где: Казань, Центральный стадион
Когда: 10—17 августа

Первенство и чемпионат России по воднолыжному спорту

В Казани встретятся и сильнейшие спортсмены страны в дисциплинах «вейкборд-катер», «вейксерф» и «вейкским». Участие примут мастера в разных возрастных категориях, начиная с 15 лет.

Где: Казань, озеро Кабан
Когда: 10—17 августа

Летний архитектурный фестиваль

В Казань вернется Летний архитектурный фестиваль. Посетители увидят фильмы, которые рассказывают об архитектуре не только как об искусстве, но и как о живой истории человеческих идей и судеб. Все картины объединяет стремление понять, как пространство влияет на человека и как человек меняет пространство вокруг себя.

Где: Казань, Центр современной культуры «Смена»
Когда: 12—23 августа

«Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер»

В Казанском Кремле пройдет еженедельный концерт фестиваля, посвященного джазу. В этот раз перед публикой предстанет объединение «Три курочки». Мариам Мерабова, Этери Бериашвили и Катерина Балыкбаева исполнят известные композиции в авторской аранжировке на семи языках.

Где: Казань, двор Присутственных мест
Когда: 13 августа, 19:00

100-летие Фиделя Кастро

В казанском Доме-музее Ленина поэтический театр «Диалог» представит документальную театрализованную программу «100 лет с Фиделем», посвященную юбилею кубинского лидера. Масштабы исторической фигуры Кастро будут раскрыты через судьбы его великих современников: Эрнеста Хемингуэя, Пабло Неруды, Габриэля Гарсиа Маркеса и Хосе Марти.

Где: Казань, Дом-музей Ленина
Когда: 13 августа, 12:00

Кинофестиваль «Рудник»

На острове-граде Свияжске в юбилейный, десятый раз пройдет кинофестиваль «Рудник». Главным событием станет десятидневная Школа документальной анимации для начинающих режиссеров-документалистов со всей России.

Где: Свияжск
Когда: 14—23 августа

Товарищеский матч «Ак Барса» и «Нефтехимика»

«Ак Барс» сыграет в Казани с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Это контрольный матч в рамках подготовки к новому хоккейному сезону.

Где: «Татнефть Арена», Казань
Когда: 14 августа

Фестиваль «Яблочный Спас»

Гостей ждут театрализованная экскурсия «Зарисовки на тему: Горький в Красновидово» и тактильная выставка-рассказ «Между строкой и бытом». В яблоневом саду пройдет чаепитие с традиционными сладостями и откроется фотосалон в стилистике начала XX века. Также в программе мастер-класс по живописи на берегу Волги, поэтический слэм и музыкальная программа.

Где: село Красновидово, Камско-Устьинский район
Когда: 15 августа

Матч «Рубина» в Ростове-на-Дону

Казанский футбольный клуб «Рубин» проведет гостевой матч с «Ростовом».

Когда: 15 августа
Где: Ростов-на-Дону, «Ростов Арена»

Галия Гарифуллина

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