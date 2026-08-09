Планы на неделю: Яблочный Спас, первенство по водным лыжам, джаз в Кремле

Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем»
На новой неделе в Казани стартуют первенство и чемпионат России по воднолыжному спорту. «Ак Барс» и «Нефтехимик» встретятся в товарищеском матче в «Татнефть Арене», а «Рубин» отправится в Ростов-на-Дону. Отдохнуть и развлечься татарстанцев приглашают на праздник «Яблочный Спас» или Летний архитектурный фестиваль, а в Кремле пройдет концерт джаза с Ольгой Скепнер. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
Соревнования по софтболу в рамках Спартакиады народов России
Где: Казань, Центральный стадион Когда: 10—17 августа
Первенство и чемпионат России по воднолыжному спорту
Где: Казань, озеро Кабан Когда: 10—17 августа
Летний архитектурный фестиваль
Где: Казань, Центр современной культуры «Смена» Когда: 12—23 августа
«Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер»
Где: Казань, двор Присутственных мест Когда: 13 августа, 19:00
100-летие Фиделя Кастро
Где: Казань, Дом-музей Ленина Когда: 13 августа, 12:00
Кинофестиваль «Рудник»
Где: Свияжск Когда: 14—23 августа
Товарищеский матч «Ак Барса» и «Нефтехимика»
Где: «Татнефть Арена», Казань Когда: 14 августа
Фестиваль «Яблочный Спас»
Где: село Красновидово, Камско-Устьинский район Когда: 15 августа
Матч «Рубина» в Ростове-на-Дону
Когда: 15 августа Где: Ростов-на-Дону, «Ростов Арена»
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