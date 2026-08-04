Wildberries возводит в Казахстане склады площадью порядка 260 тыс. кв. м

Площадки планируют ввести в эксплуатацию в I квартале 2027 года

Фото: Максим Платонов

Wildberries возводит в Астане и Алма-Ате склады общей площадью порядка 260 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев на брифинге, передает ТАСС.

— То, что касается текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тыс. кв. метров — это арендованные площади. В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тыс. квадратных метров компания ведет строительные работы и в Астане — 100 тыс. кв. метров. Это планы по развитию местного филиала Wildberries, — поделился он.

Площадки планируют ввести в эксплуатацию в I квартале 2027 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В конце июля «Ъ» писал, что группа RWB (развивает маркетплейс Wildberries) приступила к поиску складских объектов в Казахстане. Это связано с массовыми налетами БПЛА. Сдавать помещения в России собственники не готовы из-за высоких рисков, утверждало издание.

Напомним, только сегодня атаке подверглись склады в Ленинградской и Тверской областях. Вчера БПЛА атаковали объект во Владимирской области.

Галия Гарифуллина