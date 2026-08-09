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Минобороны РФ: над Татарстаном сбили вражеский БПЛА

07:29, 09.08.2026

В ночные и утренние часы в городах Закамья Татарстана объявлялась угроза атаки БПЛА

Минобороны РФ: над Татарстаном сбили вражеский БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в ночной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве не уточняют количество сбитых над республикой беспилотников. Всего над Россией уничтожили 153 вражеских БПЛА.

скриншот приложения МЧС

В Татарстане ночью объявляли беспилотную опасность, в городах Закамья вводили угрозу атаки БПЛА. Также закрывались аэропорты.

Сейчас все ограничения в республике сняты. Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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