Минобороны РФ: над Татарстаном сбили вражеский БПЛА
В ночные и утренние часы в городах Закамья Татарстана объявлялась угроза атаки БПЛА
В течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в ночной сводке Минобороны РФ.
В ведомстве не уточняют количество сбитых над республикой беспилотников. Всего над Россией уничтожили 153 вражеских БПЛА.
В Татарстане ночью объявляли беспилотную опасность, в городах Закамья вводили угрозу атаки БПЛА. Также закрывались аэропорты.
Сейчас все ограничения в республике сняты. Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу.
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