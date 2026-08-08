В Татарстане введены режимы ракетной и беспилотной опасностей
Жителей республики просят принять меры безопасности
Ракетная опасность объявлена на территории Татарстана с 03.45 мск. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
С 02.10 мск в Татарстане действует беспилотная опасность. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу.
Жителей республики просят принять необходимые меры безопасности.
Отметим, что третий день подряд Татарстан попадает в сводки Минобороны РФ по сбитым над российскими регионами БПЛА.
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