В Казани может появиться новая платная парковка около поликлиники №18 на 61 место

Общее количество парковочных мест в городе увеличено с 17 399 до 17 460

Фото: Мария Зверева

Исполнительный комитет Казани внесет изменения в постановление о создании муниципальных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения — документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно изменениям, перечень платных муниципальных парковок дополнен новым участком на улице 2-я Туринская (нечетная сторона, от пересечения с улицей Танковая до проспекта Карбышева). Здесь предусмотрено 61 машино-место, стоимость парковки составит 30 рублей в час. Отдельно уточняется, что новая парковочная зона расположена рядом с ГАУЗ «Поликлиника №18» и включена в перечень парковок вблизи социальных объектов.

Общее количество парковочных мест в городе увеличено с 17 399 до 17 460.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Минтранс России предложил расширить льготы по бесплатной парковке для многодетных семей. Согласно рекомендациям, семьи с четырьмя и более детьми смогут получать бесплатную парковку сразу для двух автомобилей.

Наталья Жирнова