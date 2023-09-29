«Увезли последних коров»: из-за закрытия ферм под Новошешминском около ста сельчан остались без работы
Близкий руководству мэрии Казани инвестор ликвидировал сельхозпредприятия в трех деревнях
В редакцию «Реального времени» обратились жители Новошешминского района, где местная компания «Агро-Основа» полностью ликвидирует молочные фермы в трех деревнях — Азеево, Тубылгы Тау и Сосновка. На первых порах здесь содержали 8 тысяч голов дойного скота, однако к настоящему времени поголовье сократилось в 7 раз (!) — на предприятиях осталась лишь тысяча коров. С закрытием ферм работу потеряли около 100 человек. Почему инвестор решил свернуть производство «белой нефти», что предлагают безработным сельчанам и как объясняют ситуацию в Министерстве сельского хозяйства РТ — подробнее в нашем материале.
«Нас поставили перед фактом»
Жительница деревни Азеево в Новошешминском районе Гульчачак Шайхутдинова — заслуженный животновод Татарстана. Женщина 33 года проработала на одной и той же ферме в родном селе. Пришла сюда сразу по окончании девяти классов школы и сразу начала трудиться дояркой. Сейчас ей нет и 50 лет, где теперь работать — не представляет.
— Нам никто даже не сообщил о закрытии нашей фермы официально. Не было никакого собрания. Ходили только слухи. Сначала говорили, что ферму закроют в начале мая, потом в начале июля, августа, сентября. И вот теперь нас просто поставили перед фактом. На этой неделе увезли последних коров, осталось только несколько телят, — рассказала Гульчачак.
Женщина живет одна, два года назад схоронила мужа, дети разъехались. Работа на ферме была всей ее жизнью. По ее словам, работодатель предложил ей и еще нескольким сотрудникам работу на другой ферме, которая находится в Нижнекамском районе, но это посменный график: два через два дня.
— Никто из работников нашей фермы не согласился на такую альтернативу. И как можно?! У каждого из нас свое личное хозяйство, по-другому не проживешь. У меня, например, телка, корова и теленок. Как я их оставлю на двое суток? Сейчас надо искать другую работу. Но какую именно — я даже не представляю. В деревне сейчас ее очень трудно найти. Я согласна ездить в соседнюю деревню, но и там такая же ситуация. Работодатель обещал нам выплаты, но их еще никто не получал. Всем очень трудно будет без работы, у всех кредиты, и их надо как-то платить, — посетовала Гульчачак Шайхутдинова.
Еще одна сотрудница фермы, которая осталась без работы, — Фания Гафурова. Сама она родом из деревни Простые Челны. После школы отучилась на повара в Чистополе, приехала на практику в деревню Азеево, здесь же вышла замуж и осталась. Сначала продолжала работать в общепите, а затем устроилась дояркой. После трех десятков лет труда на ферме вынуждена искать новую работу. Женщине также предлагали отправиться работать в Нижнекамский район, но она отказалась. Причины те же — не может оставить дом и скотину без присмотра. Сейчас в ее личном хозяйстве два теленка, овцы и куры.
— Очень тяжело остаться без работы. Мы с удовольствием трудились, ферма недалеко от дома. Платили мне примерно 15 тысяч рублей в месяц. Сейчас очень непривычно. Тем более никто не пришел и не объяснил нам ситуацию по-человечески. Теперь надо думать, куда устроиться. Куда — не знаю, может, удастся найти хотя бы место уборщицы. После оформления документов планирую встать на биржу труда, — сообщила Фания.
По ее словам, на ферме было очень много буренок, четыре коровника были задействованы полностью: «Всего было около 2 тысяч голов, всех увезли. Остались телята и несколько коров, которые собираются отелиться. Все поголовье забирают полностью. Приезжают фуры, грузят их и увозят».
«Мы сделали все возможное, чтобы сохранить хоть что-то»
— Если бы мы не закрыли фермы, наше предприятие обанкротилось бы, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» директор агрофирмы «Агро-Основа» Эдуард Антонов.
Руководитель компании объяснил решение ликвидировать поголовье скота тем, что снизилась продуктивность сельхозпредприятия вследствие резкого падения закупочных цен на молоко.
Как рассказал директор агрофирмы, предприятие сейчас планирует делать упор на растениеводство. В этом году здесь посеяли 7 тысяч гектаров озимых.
— Трудности тянутся уже давно, ситуация сложная. Зарплату платить нечем. В первый год была засуха, во второй год было зерно, но не было на него цены, третий год — опять засуха. За три года деятельности инвестиции в предприятие составили более 250 млн рублей. Сейчас мы стремимся сохранить хоть какую-то часть рабочих мест. При больном стаде, при такой низкой продуктивности сохранять молочные фермы нет возможности, — пояснил глава сельхозпредприятия.
Вместе с тем Эдуард Антонов отказался говорить, сколько голов скота было на фермах, которые ликвидируются. Перенаправил за этой информацией в Минсельхоз:
— Нас все удерживают от этого шага, разговаривают с нами, но никто на деле не помогает, все остается на словах. Все говорят, что надо бороться, надо сохранять рабочие места, но деньгами никто не помогает. Кредитование для нас сейчас стало под 12%, а то и 14—15%, а раньше мы кредитовались под 2—3%. Сейчас мы сохраняем, что можем. Как альтернативу предлагаем работникам ферм другую работу. Не отказываемся от обязательств платить пособия.
«Это никого не радует»
Ситуация с ликвидацией молочного поголовья беспокоит руководство муниципалитета, заверил наше издание Леонид Богомолов — руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия Новошешминского района: «Это никого не радует, но, тем не менее, это факт. На сегодняшний день старые комплексы в трех деревнях будут пустовать. До конца года нигде скота не останется», — рассказал он.
Глава сельхозуправления сообщил, что три года назад, когда инвестор только пришел к ним в район, в хозяйстве насчитывалось 8 тысяч голов скота. В последний год осталась лишь тысяча голов, и этот скот сейчас полностью ликвидируется. «Людей просто так на улицу не выкидывают, все компенсации и льготы, положенные по закону, будут выплачены. Всем бывшим сотрудникам ферм предлагают альтернативу. В этом нас заверило руководство агрофирмы», — рассказал Богомолов. По его словам, ситуация очень сильно повлияла на статистику надоев в районе.
Ту же информацию сообщили нашему изданию и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ: «Агро-Основа» закрыла животноводческие фермы по двум причинам:
- большая часть поголовья была больна лейкозом и подлежала выбраковке;
- фермы советской постройки не позволяют содержать современный высокопродуктивный скот.
Части сотрудников, занятых в животноводстве, предложено перейти в подразделение растениеводства. В перспективе планируется строительство молочно-товарной фермы на 1 600 голов».
Как сообщили безработные жители сел, их инвестором, закрывшим фермы, является сын мэра Казани — Тимур Метшин. Согласно открытым данным, ООО «Агро-Основа» было зарегистрировано в Новошешминском районе в июне 2017 года. Численность персонала — 465 человек. Единственным учредителем указан Метшин Тимур Ильсурович.
Серьезные проблемы в области животноводства республики начались после снижения закупочных цен на молоко. Как следствие — резкое сокращение поголовья дойных коров, которых просто пустили под нож. Эксперты прогнозировали отрасли крах, если не исправить ситуацию.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному совету РТ, отметил, что главная задача — не допустить снижения поголовья. Дорожная карта по его восстановлению, строительству новых животноводческих комплексов принята татарстанскими агрохолдингами. Министерству сельского хозяйства нужно обеспечить контроль за выполнением, подчеркивал глава республики.
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