«Увезли последних коров»: из-за закрытия ферм под Новошешминском около ста сельчан остались без работы

Близкий руководству мэрии Казани инвестор ликвидировал сельхозпредприятия в трех деревнях

Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

В редакцию «Реального времени» обратились жители Новошешминского района, где местная компания «Агро-Основа» полностью ликвидирует молочные фермы в трех деревнях — Азеево, Тубылгы Тау и Сосновка. На первых порах здесь содержали 8 тысяч голов дойного скота, однако к настоящему времени поголовье сократилось в 7 раз (!) — на предприятиях осталась лишь тысяча коров. С закрытием ферм работу потеряли около 100 человек. Почему инвестор решил свернуть производство «белой нефти», что предлагают безработным сельчанам и как объясняют ситуацию в Министерстве сельского хозяйства РТ — подробнее в нашем материале.

«Нас поставили перед фактом»

Жительница деревни Азеево в Новошешминском районе Гульчачак Шайхутдинова — заслуженный животновод Татарстана. Женщина 33 года проработала на одной и той же ферме в родном селе. Пришла сюда сразу по окончании девяти классов школы и сразу начала трудиться дояркой. Сейчас ей нет и 50 лет, где теперь работать — не представляет.

— Нам никто даже не сообщил о закрытии нашей фермы официально. Не было никакого собрания. Ходили только слухи. Сначала говорили, что ферму закроют в начале мая, потом в начале июля, августа, сентября. И вот теперь нас просто поставили перед фактом. На этой неделе увезли последних коров, осталось только несколько телят, — рассказала Гульчачак.

На этой неделе увезли последних коров, осталось только несколько телят, посетовала Гульчачак. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Женщина живет одна, два года назад схоронила мужа, дети разъехались. Работа на ферме была всей ее жизнью. По ее словам, работодатель предложил ей и еще нескольким сотрудникам работу на другой ферме, которая находится в Нижнекамском районе, но это посменный график: два через два дня.



— Никто из работников нашей фермы не согласился на такую альтернативу. И как можно?! У каждого из нас свое личное хозяйство, по-другому не проживешь. У меня, например, телка, корова и теленок. Как я их оставлю на двое суток? Сейчас надо искать другую работу. Но какую именно — я даже не представляю. В деревне сейчас ее очень трудно найти. Я согласна ездить в соседнюю деревню, но и там такая же ситуация. Работодатель обещал нам выплаты, но их еще никто не получал. Всем очень трудно будет без работы, у всех кредиты, и их надо как-то платить, — посетовала Гульчачак Шайхутдинова.

Еще одна сотрудница фермы, которая осталась без работы, — Фания Гафурова. Сама она родом из деревни Простые Челны. После школы отучилась на повара в Чистополе, приехала на практику в деревню Азеево, здесь же вышла замуж и осталась. Сначала продолжала работать в общепите, а затем устроилась дояркой. После трех десятков лет труда на ферме вынуждена искать новую работу. Женщине также предлагали отправиться работать в Нижнекамский район, но она отказалась. Причины те же — не может оставить дом и скотину без присмотра. Сейчас в ее личном хозяйстве два теленка, овцы и куры.

После трех десятков лет труда на ферме Фания Гафурова вынуждена искать новую работу. Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

— Очень тяжело остаться без работы. Мы с удовольствием трудились, ферма недалеко от дома. Платили мне примерно 15 тысяч рублей в месяц. Сейчас очень непривычно. Тем более никто не пришел и не объяснил нам ситуацию по-человечески. Теперь надо думать, куда устроиться. Куда — не знаю, может, удастся найти хотя бы место уборщицы. После оформления документов планирую встать на биржу труда, — сообщила Фания.



По ее словам, на ферме было очень много буренок, четыре коровника были задействованы полностью: «Всего было около 2 тысяч голов, всех увезли. Остались телята и несколько коров, которые собираются отелиться. Все поголовье забирают полностью. Приезжают фуры, грузят их и увозят».

«Мы сделали все возможное, чтобы сохранить хоть что-то»

— Если бы мы не закрыли фермы, наше предприятие обанкротилось бы, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» директор агрофирмы «Агро-Основа» Эдуард Антонов.

Руководитель компании объяснил решение ликвидировать поголовье скота тем, что снизилась продуктивность сельхозпредприятия вследствие резкого падения закупочных цен на молоко.

— Фермы в этих деревнях были построены 60 лет назад. Технологии ушли далеко вперед, и они никак не выдерживают конкуренции. Закупочные цены упали почти на 40%. В 2021 году мы сдавали молоко по высшему классу, нам платили 42 рубля за литр. Сейчас же цена снизилась до 26—28 рублей за литр. Выручка сильно сократилась. А корма подорожали. Кроме того, на фермах около 60% стада болело лейкозом. Причин такого решения много. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить хоть что-то, — заверил Антонов.

Как рассказал директор агрофирмы, предприятие сейчас планирует делать упор на растениеводство. В этом году здесь посеяли 7 тысяч гектаров озимых.



— Трудности тянутся уже давно, ситуация сложная. Зарплату платить нечем. В первый год была засуха, во второй год было зерно, но не было на него цены, третий год — опять засуха. За три года деятельности инвестиции в предприятие составили более 250 млн рублей. Сейчас мы стремимся сохранить хоть какую-то часть рабочих мест. При больном стаде, при такой низкой продуктивности сохранять молочные фермы нет возможности, — пояснил глава сельхозпредприятия.

Вместе с тем Эдуард Антонов отказался говорить, сколько голов скота было на фермах, которые ликвидируются. Перенаправил за этой информацией в Минсельхоз:

— Нас все удерживают от этого шага, разговаривают с нами, но никто на деле не помогает, все остается на словах. Все говорят, что надо бороться, надо сохранять рабочие места, но деньгами никто не помогает. Кредитование для нас сейчас стало под 12%, а то и 14—15%, а раньше мы кредитовались под 2—3%. Сейчас мы сохраняем, что можем. Как альтернативу предлагаем работникам ферм другую работу. Не отказываемся от обязательств платить пособия.

«Фермы в этих деревнях были построены 60 лет назад, технологии ушли далеко вперед, и они никак не выдерживают конкуренции», — рассказал Антонов. Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

«Это никого не радует»



Ситуация с ликвидацией молочного поголовья беспокоит руководство муниципалитета, заверил наше издание Леонид Богомолов — руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия Новошешминского района: «Это никого не радует, но, тем не менее, это факт. На сегодняшний день старые комплексы в трех деревнях будут пустовать. До конца года нигде скота не останется», — рассказал он.



Глава сельхозуправления сообщил, что три года назад, когда инвестор только пришел к ним в район, в хозяйстве насчитывалось 8 тысяч голов скота. В последний год осталась лишь тысяча голов, и этот скот сейчас полностью ликвидируется. «Людей просто так на улицу не выкидывают, все компенсации и льготы, положенные по закону, будут выплачены. Всем бывшим сотрудникам ферм предлагают альтернативу. В этом нас заверило руководство агрофирмы», — рассказал Богомолов. По его словам, ситуация очень сильно повлияла на статистику надоев в районе.

— На сегодняшний день у нас минус 20 тонн молока в день по сравнению в прошлыми показателями. Эта недостача очень сильно повлияла и на показатели по животноводству в целом по району, они пошли вниз. Приятного в том, что владелец агрофирмы принял такое решение, мало. Мы надеемся, что он сдержит свое обещание по постройке нового комплекса, завоза нового высокопродуктивного скота и дальнейшего развития животноводства. Что касается сроков, то запустить новый комплекс планируют в следующем году.

Ту же информацию сообщили нашему изданию и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ: «Агро-Основа» закрыла животноводческие фермы по двум причинам:

большая часть поголовья была больна лейкозом и подлежала выбраковке; фермы советской постройки не позволяют содержать современный высокопродуктивный скот.

Части сотрудников, занятых в животноводстве, предложено перейти в подразделение растениеводства. В перспективе планируется строительство молочно-товарной фермы на 1 600 голов».

Как сообщили безработные жители сел, их инвестором, закрывшим фермы, является сын мэра Казани — Тимур Метшин. Согласно открытым данным, ООО «Агро-Основа» было зарегистрировано в Новошешминском районе в июне 2017 года. Численность персонала — 465 человек. Единственным учредителем указан Метшин Тимур Ильсурович.

Серьезные проблемы в области животноводства республики начались после снижения закупочных цен на молоко. Как следствие — резкое сокращение поголовья дойных коров, которых просто пустили под нож. Эксперты прогнозировали отрасли крах, если не исправить ситуацию.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному совету РТ, отметил, что главная задача — не допустить снижения поголовья. Дорожная карта по его восстановлению, строительству новых животноводческих комплексов принята татарстанскими агрохолдингами. Министерству сельского хозяйства нужно обеспечить контроль за выполнением, подчеркивал глава республики.