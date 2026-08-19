Миллиарды — на прогулки: как Татарстан привлекает гранты и что от этого получат города

Пять проектов по благоустройству выиграли почти 0,5 млрд рублей — до этого республика вложила 30 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Апастово и исторический Билярск — с их проектами реновации общественных пространств Татарстан вновь одержал победу во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Каждый из них впервые получит федеральные гранты на реновацию: в центральной части появятся обновленные парковые зоны, что обойдется казне как минимум в 1 млрд рублей. Вообще, Татарстан не скупится на благоустройство городской среды — за 10 лет на эти цели направлена гигантская сумма в 30 млрд рублей. А много ли горожан регулярно прогуливаются в парках? Какой эффект получают от этого города? Глава Института развития городов РТ Наиля Нагуманова пообещала осенью обнародовать итоги двухлетнего исследования «парковой» программы. Подробнее — в материале «Реального времени».



Грант на полмиллиарда и реванш Нижнекамска

Татарстан снова вошел в топ регионов по количеству общественных пространств, получивших федеральные гранты на благоустройство. Пять муниципальных проектов стали победителями федерального конкурса проектов создания комфортной городской среды. Имена победителей были названы 10 августа в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Общая сумма грантов составила 475,3 млн рублей, сообщила глава Института развития городов РТ Наиля Нагуманова на брифинге в Доме правительства РТ.

Эта сумма стала существенной в череде побед республики на федеральном конкурсе. С 2018 по 2026 год республика получила гранты на 4,4 млрд рублей. Их направили на 60 муниципальных проектов, следовало из презентации директора Института развития городов РТ Наили Нагумановой. Для сравнения: у Московской области 57 победных заявок, Нижегородской области — 52, Свердловской — 45, Башкортостана — 44.

Татарстанские проекты в этом году вошли в число победителей во всех конкурсных номинациях, охватывающих группу городов с численностью населения до 300 тысяч, группу малых городов до 20 тысяч жителей, а также в категории исторических поселений. Причем некоторым муниципалитетам удалось взять реванш, так как их инициативы до того отклонялись.

Самую большую сумму гранта получил Нижнекамск. Почти 113 млн рублей федеральных ресурсов направят на обновление центрального городского парка Нефтехимиков, плюс 550 млн рублей добавит СИБУР, рассказал глава Нижнекамска Радмир Беляев. Общая стоимость проекта оценивается в 700 млн рублей.

Победа в конкурсе стала для Нижнекамска долгожданным достижением. Несмотря на статус одного из самых зеленых городов России, столице нефтехимиков не удавалось пробиться в конкуренции с другими городами.

— Нижнекамск впервые в своей истории одержал победу, — рассказал мэр. — И для нас это особенно важно, потому что мы победили в новой номинации от 100 до 300 тысяч жителей. Символично, что это совпало с празднованием 60-летия Нижнекамска.

Общая площадь парка Нефтехимиков — 10 га. В нем предусмотрены зоны активности для разных возрастов. Локация выбрана с тем расчетом, чтобы жители могли добраться за 15 минут на автомобиле из разных концов города. «Этот проект — не элемент точечного благоустройства, а важная часть мастер-плана развития Нижнекамска», — отметил Радмир Беляев.

Власти рассматривают реновацию парка как инструмент удержания кадров. «Наша задача заключается в том, чтобы работники градообразующих предприятий видели, что город меняется на их глазах и отвечает их ожиданиям», — пояснил глава Нижнекамска. В мае местные власти объявили о старте строительства и намерены завершить его к концу 2027 года.

Бугульма вышла в призеры после трех лет неудач

Бугульма, как и Нижнекамск, также впервые получит федеральный грант на реновацию городского пространства. Власти города решили направить 104,7 млн рублей на благоустройство Детского парка в центральной части города. Здесь исторически находился парк с детскими аттракционами, где выросло несколько поколений жителей. «В последние три года заявлялись на этот конкурс, но, к сожалению, не выигрывали, — посетовал глава Бугульмы Дамир Фаттахов. — Несмотря на неудачи, в этом году победа была за нами», — порадовался он.

На этот раз власти подготовились основательно. «Год назад начали детально обсуждать развитие данного парка», — сообщил Фаттахов. И тут также помогла юбилейная дата: Бугульма готовится отпраздновать 245-летие.

Еще 104,7 млн рублей выделено на проект Лениногорска: здесь решили обновить территорию в границах улиц Крупской, Ленинградской, Шашина и Кутузова. В категории исторических поселений победил Билярск. На благоустройство исторического центра села в границах улиц Ленина, Урицкого и Красноборской выделят 72,5 млн рублей.

— Село Билярск сегодня фактически связывает между собой все ключевые объекты музея-заповедника. Ежегодно сюда приезжает около 128 000 туристов. Но Билярск — это не только туристический поток, но и место приложения труда. Сегодня 67 жителей нашего района работают в сфере обслуживания туристов, — рассказал руководитель исполнительного комитета Алексеевского района Олег Леденцов.

В категории населенных пунктов победило Апастово. Власти получат 80,6 млн рублей на благоустройство центрального парка и прилегающих территорий. Здесь общественные пространства давно требовали обновления.

Три года ожидания: почему на строительство парка уходит несколько лет

Вообще, Татарстан не скупится на благоустройство городской среды — за 10 лет на эти цели направлена гигантская сумма в 30 млрд рублей. «С 2015 по 2025 год в республике благоустроили 450 общественных пространств. На это направили около 29 млрд рублей, в том числе более 14 млрд рублей из федерального бюджета», — рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. В этом году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды запланирована реализация 51 объекта.

Правда, строительство парков растягивается на 2—3 года. Большинство выигранных проектов будут готовы к 2028—2029 годам. А по предыдущим выполнено порядка 70% строительно-монтажных работ. Почему так долго строят парки? Условно говоря, сложно уложить покрытие и расставить скамейки? Глава института Наиля Нагуманова объяснила это длительными бюрократическими процедурами по проведению торгов и выбору подрядчиков.

Из жизни отдыхающих: Нагуманова объявит осенью результаты исследования

А много ли горожан регулярно посещает парки? «Реальное время» поинтересовалось — какая посещаемость зон отдыха и стоит ли тратить миллиарды из бюджета на прогулки? Глава института Наиля Нагуманова ответила, что подавляющее большинство населения поддерживает создание рекреационных зон, но называть точное количество посещающих не стала.

— Совсем скоро мы представим масштабное исследование, документ, над которым работали два года. Это постпроектное исследование, оценивающее результаты программы развития общественных пространств. Мы проанализировали 11 территорий разного типа (площади, парки и набережные) в 11 муниципальных образованиях. Два года работы потребовалось нам, чтобы комплексно оценить эффекты благоустройства: экономические, социальные и архитектурные. Осенью мы планируем начать широкое обсуждение результатов исследования с профессиональным сообществом, СМИ, профильными комитетами и жителями, — пояснила она.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Если говорить о конкретных данных, то в рамках опроса по поводу благоустройства набережной озера Кабан поинтересовались мнением 1 000 человек. Их спрашивали, посещают ли они этот объект и как часто. Важно отметить, что опрос проводился в телефонном формате, то есть опрашивали не только тех, кто в данный момент находился на набережной, а широкую аудиторию.

— Результаты оказались впечатляющими: более 80% респондентов ответили положительно. Причем это не только жители Казани, но и люди из других районов республики. Это означает, что подавляющее большинство жителей Татарстана хотя бы раз бывали на этой набережной. Остальные цифры исследования также весьма любопытны. Мы опубликуем их после начала публичных обсуждений, и, уверена, нашим читателям будет чему удивиться, — заинтриговала она.

Одним словом, осталось дождаться сенсационных результатов.