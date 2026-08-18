Из нижнекамской больницы выписали еще пять человек, пострадавших в результате атаки БПЛА 10 августа
Лечение продолжают 11 человек
Из стационара Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписали еще пять человек, пострадавших в результате атаки БПЛА 10 августа, сообщил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев в канале в мессенджере «Макс». Их состояние оценивается как удовлетворительное, они продолжат восстановительное лечение дома под поликлиническим наблюдением.
11 человек находятся в больницах: семеро — в нижнекамской больнице, двое — в стационаре Больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина, двое — в Республиканской клинической больнице.
10 августа беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Погибли 13 человек, в том числе один ребенок. Всего за медпомощью обратились 78 человек.
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