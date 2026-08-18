На М-7 в Татарстане более чем на два года ограничат движение по мосту через Тойму

Транспорт в обе стороны пустят по правому мосту

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На трассе М-7 «Волга» в Татарстане вводятся изменения для водителей. На участке у моста через реку Тойму с 19 августа начинается капитальный ремонт, который продлится более двух лет — до 20 октября 2028 года. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

— Специалистам предстоит отремонтировать опоры, частично заменить балки пролетного строения, обновить ездовое полотно и заменить деформационные швы, — сообщает пресс-служба.

Ремонтировать будут левый мост, поэтому транспорт в обе стороны пустят по правому. Также установят новые ограждения и переустроят линии освещения.

На весь период ремонта на участке сохраняется ограничение по массе — допускается проезд машин не тяжелее 20 тонн.

Ранее проезд по трассе Набережные Челны — Сарманово был закрыт с 17 июля из-за того, что вода размыла дорожное полотно. На участке заменили старую трубу на новую, положили свежий асфальт, укрепили обочины и вернули металлическое ограждение.



Вадим Вахрушев