Торговля в БРИКС: как бизнесу России не проиграть в глобальной конкуренции

Для отечественных производителей ищут меры поддержки и преодоления рисков

В условиях глобальной турбулентности и перестройки мировой экономической архитектуры БРИКС все чаще рассматривают не как инструмент противостояния Западу, а как площадку для выработки собственных правил игры. Эксперты и представители деловых кругов на профильной сессии форума «РОСТКИ» в Казани обсудили, как совместить открытость для интеграции с защитой национальных экономик, в первую очередь реального сектора, чьи игроки всерьез опасаются конкуренции со стороны крупных экспортеров, в том числе из Китая. Спикеры обсудили вопросы создания собственной валюты, единых антидемпинговых механизмов, стандартов качества и безопасности торговых и технологических связей.

«Запад проспал победу Китая в самой ключевой сфере»

БРИКС не инструмент противостояния, а площадка для поиска решений, способных задать новый вектор развития человечества, обозначил направление дискуссии зампредседателя Госдумы Александр Бабаков. «У нас серьезные вопросы к ООН. Мы понимаем, что НАТО и Евросоюз уже не те. Мы видим кризис во многих сферах», — подчеркнул он. В то же время БРИКС, по его словам, за 20 лет накопило богатый опыт взаимодействия стран по самым сложным вопросам.

В условиях турбулентности в мире важно выйти с собственной инициативой, подчеркнул спикер: «Нам нужно предложить миру свой образ желаемой реальности. Дальше он будет, возможно, каким‑то образом оформлен в виде манифеста». Документ должен стать продуктом коллективного творчества экспертов, политиков и специалистов объединения.

Особое внимание Бабаков уделил качественным параметрам развития — не просто росту доходов или профицита бюджета, а улучшению жизни людей: положительной демографии, комфортной среде обитания, пространственному развитию страны. При этом указал на кризис западных институтов и идей, которые пытаются искусственно ограничивать потенциал развития человечества:

— Запад проспал не просто рывок Китая, а победу Китая в самой ключевой сфере — это социально-экономическая модель. Это подчинение денежно-кредитной политике и превращение ее в институт контроля государства в интересах китайского общества. Банки превратились из господствующего института в институты развития. Сегодня мы видим безудержное развитие китайской экономики, ориентированное прежде всего, повторюсь, на качественные изменения в жизни общества.

«Наши производители опасаются конкуренции с экспортерами Китая или Индии»

Обращаясь к следующему спикеру, модератор встречи акцентировал внимание на острой дилемме, возникающей при взаимодействии со странами объединения. «Во многих отраслях наши производители небезосновательно опасаются жесткой конкуренции, например, с теми же экспортерами Китая или Индии. Если подходить с точки зрения законотворчества, как учесть этот тонкий баланс? С одной стороны, убрать внутренние барьеры для БРИКС, а с другой — сделать так, чтобы политика открытых дверей не уничтожила национальный реальный сектор, сохранив для особенно критических отраслей здоровый внутренний протекционизм», — поинтересовался декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

В своем ответе зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона сфокусировался на практических аспектах развития торговли в рамках БРИКС. Обратил внимание на явный дисбаланс: притом что по паритету покупательной способности доля объединения достигает 40%, объем торговли между странами составляет лишь 5—10% от мировой торговли. Для защиты интересов российских компаний предложил ряд мер.

— Ведение единых антидемпинговых механизмов является понятным приоритетом, который можно проработать, — считает Ворона, но при этом есть барьеры, которые мешают сотрудничеству стран: — Не может быть ситуации, в которой у нас, условно говоря, в Китае, Индии, России, абсолютно разное законодательство. Не сможем мы собрать это вместе, невозможно это решить.

Отдельный вызов, по его словам, — развитие электронной коммерции и признание цифровых документов в разных государствах: «Нам действительно крайне важно дать единые регуляторные подходы. Ну и, конечно, необходимо очень серьезно проработать стандарты качества против дешевых суррогатов, которые могут выходить на рынок».

«Думая — видишь проблемы, действуя — находишь ответ»

По оценке генпредставителя Китайской палаты международной торговли в России Сюй Цзиньли, БРИКС обладает мощным потенциалом — емким рынком, производственными цепочками и богатой ресурсной базой, что помогает балансировать глобальное разделение труда. Ключевыми направлениями сотрудничества станут инфраструктура, цифровая экономика, зеленая энергетика и передовое производство.

Цзян Циншэн, замруководителя по работе Инновационного центра партнерства стран БРИКС в области новой промышленной революции, выделил три ключевых преимущества площадки: огромный рынок (страны охватывают 47% населения мира, обеспечивают около 30% мирового ВВП и 25% товарооборота), богатые природные ресурсы (от нефти и газа до редкоземельных металлов и сельхозпродукции) и крупные производственные мощности, в том числе роль Китая как «мировой фабрики». По его словам, эти факторы позволяют сформировать замкнутый цикл спроса, ресурсов и производства, превращая объединение в самодостаточную экономическую систему.

Но есть серьезные вызовы: внешние — в виде протекционизма и торговых барьеров со стороны западных стран, и внутренние — из-за различий в уровне развития и ресурсной базе стран‑участниц. Для преодоления сложностей призвал переходить к прагматичной реализации проектов: «Думая — видишь только проблемы, а действуя — находишь ответ». В качестве примера привел кейс бренда кофе, который закупает сырье в Бразилии, а заводы строит с партнерами в Египте, Саудовской Аравии и Эфиопии, что показывает реальные возможности кооперации в рамках БРИКС.

«Сейчас необходимо избежать обострения отношений между Китаем и США»

Индекс цифрового суверенитета отражает сильные стороны участников объединения: Китай лидирует по инфраструктуре и управлению данными, Россия — по кибербезопасности и нормативной базе, Индия — по кадрам и цифровым экосистемам, указал в своем выступлении Сергей Смирнов, депутат Ростовской-на-Дону гордумы, руководитель УК «Смирнофф Эссет Менеджмент». Эта взаимодополняемость, по его словам, усиливает потенциал блока.

По мнению эксперта РАНХиГС Александра Степанова, ключевая задача БРИКС — не только развивать устойчивые технологические коммуникации по широкому спектру отраслей, но и гарантировать безопасность и стабильность торгово‑экономических связей в условиях глобальной турбулентности. При этом трансформация западного полушария под влиянием Вашингтона формируют серьезные вызовы. В этой связи особую важность приобретают новые форматы обеспечения безопасности — от расширения антитеррористических механизмов и совместного патрулирования транспортных коридоров до укрепления потенциала Северного морского пути и защиты критически важных информационных инфраструктур.

Замдиректора Института исследований Северо-Востока Китая и Северо-Восточной Азии при Университете Цзилинь Сюй Бо прокомментировал визит президента США Дональда Трампа в Китай. Главным итогом стал консенсус о выстраивании конструктивных, стратегических и стабильных отношений между странами:

— Сейчас необходимо избежать обострения отношений между Китаем и США. Китай прекрасно понимает, что очень сложно в короткий период времени изменить американское отношение к Китаю. Ключевым блоком будет предотвращение соответствующих рисков, поскольку Америка вовсе не отказывается от своей конкурентной политики в отношении Китая и будет продолжать сдерживание китайского развития.

Эксперт подчеркнул, что речь не о смягчении курса, а о переходе к периоду «управления рисками». В США признают за Китаем статус равнозначного стратегического конкурента.

«Долларовое господство пошатнулось, но не исчезло»

В свою очередь Александр Бабаков заявил, что подлинный суверенитет стран — экономический и финансовый — становится краеугольным камнем развития. По его словам, задача БРИКС — не реагировать на действия Запада, а «играть первым номером», самостоятельно формулировать цели и двигаться к ним, обеспечивая суверенитет своих участников. При этом спикер подчеркнул, что финансовая сфера превратилась в наиболее развитую и завуалированную форму колониализма.

— Когда мы говорим о долларовом господстве, которое уже пошатнулось, но еще не исчезло, это ведь на самом деле то, за что Запад будет организовывать любые военные конфликты. Потому что господство доллара обеспечивает ему политизацию финансовой сферы и возможность влияния на любые другие страны, — заявил зампредседателя Госдумы.

БРИКС, по его словам, должно задуматься о создании собственной валюты — не как инструмента противостояния доллару, а как средства обслуживания своего индустриального и торгового потенциала. Он обратил внимание, что сила доллара держится не на нем самом, а на целой системе институтов: «Господство доллара обеспечивается институтами. И это не только МВФ, не только международные банки, это и страхование, и перестрахование — все в долларах. Когда БРИКС создаст институты, мы сможем подойти к реальному созданию своей валюты», — отметил Бабаков.

В заключение спикер обозначил главную цель — трансформировать международную финансовую систему, которая сегодня направлена «на порабощение слабых стран», в систему, работающую на развитие. БРИКС, по его мнению, должно стать инструментом утверждения равных правил для всех государств и формирования справедливой архитектуры мировой экономики.