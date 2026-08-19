Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов
Утром в отдельных районах туман
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5—10 м/с, местами кратковременные усиления до 13 м/с. Температура составит от +25 до +30 градусов.
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