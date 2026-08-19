Пять проектов по благоустройству парков в Татарстане победили в федеральном конкурсе

Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Апастово и Билярск проведут реконструкцию общественных пространств к 2029 году

Фото: скриншот проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Пять проектов по благоустройству территорий Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, организованного в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Причем татарстанские проекты вошли в число победителей во всех конкурсных группах, включающих города численностью до 300 тысяч жителей, малые города до 20 тысяч жителей, а также в категории исторических поселений. Общий федеральный грант на их реализацию составил 475,3 млн рублей.

Нижнекамск с проектом парка Нефтехимиков получил наибольшую сумму гранта в 112,8 млн рублей. Он проходил в категории городов с численностью от 100 до 300 тысяч человек.



предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Победителями в подгруппе городов численностью от 50 до 100 тысяч населения стали Бугульма с проектом Детского парка и Лениногорск с проектом благоустройства площадки в центре города. Каждый из городов получит 104,7 млн рублей.

Апастово победило в подгруппе населенных пунктов численностью от 5 до 20 тысяч человек и получит грант в 80,6 млн рублей. Проект по благоустройству исторического центра села Билярск проходит в категории исторических поселений и выиграл грант в 72,5 млн рублей.

Лучшие проекты были названы в рамках XI Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Москве. Татарстан снова в этом году стал регионом с наибольшим количеством проектов-победителей конкурса.

— Сегодня в республике сформирована не просто практика участия в конкурсе, а выстроена системная работа по подготовке конкурсных проектов. В этой работе важную роль играет Институт развития городов Татарстана. Институт курирует подготовку заявок от республики, работает вместе с муниципалитетами над концепциями развития территорий, помогает формировать проектные решения и сопровождает подготовку, — прокомментировал результаты министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Луиза Игнатьева