Хади Атласи — «…в своем роде Петр Великий нашей нации…»

Республика готовится к 150-летию историка, общественного и политического деятеля, педагога, публициста и верного сына татарского народа Хади Атласи

Фото: Скриншот кадра из фильма «Хади Атласи». Телерадиокомпания «Новый век». 2009 г.

29 августа 1876 года в деревне Нижнее Чекурское Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Дрожжановский район Татарстана) в семье потомственного имам-хатиба Мифтахутдина Алтынбаева родился сын, которому было суждено сыграть значительную роль в истории не только татарского народа, но и всего тюрко-мусульманского сообщества России. О коротком, но ярком жизненном пути Хади Атласи и сравнении его с Петром Великим — в материале «Реального времени».

«Мы все живем в ожидании 150-летнего юбилея Хади Атласи»

— Мы все живем в ожидании 150-летнего юбилея нашего выдающегося историка, общественного деятеля, педагога, публициста, депутата Государственной думы, человека очень непростой судьбы и очень яркой личности — Хади Атласи, — анонсировал одно из ярчайших событий предстоящей осени доктор исторических наук, действительный член АН РТ, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

Радик Салихов: «Мы все живем в ожидании 150-летнего юбилея Хади Атласи». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Радик Салихов подчеркнул:

— Личность и наследие Хади Атласи — выдающегося интеллектуала начала ХХ века — являются одними из самых ярких явлений в истории не только татарского народа, но всего тюрко-мусульманского сообщества нашего государства.

Лейла Фазлеева возглавила республиканский оргкомитет по подготовке к 150-летию Хади Атласи. взято с сайта tatarstan.ru

Значимость предстоящего 150-летия Хади Атласи подчеркнули и на уровне республики: еще в июле 2025 года в Татарстане был создан оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея выдающегося историка, общественного и политического деятеля, педагога и публициста. Под председательством заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой проработана масштабная программа событий и торжеств, приуроченных к памятной дате.

Становление педагога

Начальное образование Хади Атласи получил в медресе своего отца. Позже продолжил обучение в Буинске под руководством авторитетного богослова и педагога Нургали Хасанова. Здесь же он делал первые шаги на преподавательской ниве.

— В 1898 году оренбургский купец-миллионер Гани-бай Хусаинов организовал первые педагогические курсы для татарских учителей (мугаллимов) со всей России при медресе «Хусаиния». Знаменитый Гани-бай горел желанием распространить новый метод обучения грамоте как можно шире, до самой глухой сельской глубинки. Преподавателем светских дисциплин был молодой, но уже известный педагог и издатель Фатих Карими — сын влиятельного бугульминского ахуна, одного из идеологов джадидизма Гильмана Карими, — рассказывает доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, главный научный сотрудник Института истории им. Шигабутдина Марджани Лилия Габдрафикова.

В историю жизни Хади Атласи глубоко погружена Лилия Габдрафикова. предоставлено институтом истории имени Марджани

Меценат взял на себя все организационные расходы, в том числе оплатил учащимся проезд. В первый же год в Оренбург съехались около 60 будущих студентов. В их числе был и Хади Атласи.

Уже в процессе учебы Атласи пробует себя как автор учебников для медресе. Надежды вернуться в родное Нижнее Чекурское по завершении обучения разбились о реальность: вакантного места имама на малой родине не нашлось. Но уже в конце мая 1903 года он получил предложение стать имамом и возглавить приход первой соборной мечети села Альметьево Бугульминского уезда (сегодня г. Альметьевск).

Строительство соборной мечети было завершено незадолго до назначения молодого хазрата. Махалля в то время насчитывала более 400 человек мужского пола, и Хади Атласи рьяно взялся за преподавательскую работу в местном мектебе — начальной мусульманской школе. В самые сжатые сроки он усовершенствовал процессы обучения. И сельские жители оценили это по достоинству: вскоре учиться у Атласи хотели дети не только из его прихода, но и соседних. Более того, осваивать методику преподавания Хади Атласи пришли и взрослые шакирды.

В селе Альметьево Хади Атласи нашел свое семейное счастье. Скриншот кадра из фильма «Хади Атласи». Телерадиокомпания «Новый век». 2009 г.

Здесь же молодой имам нашел свое счастье: женился на дочери знаменитого имама Габдулфаттаха бин Габдулкаюма из деревни Нижние Чершили Бугульминского уезда — девушке по имени Хунисмакал, ставшей для него не только спутницей жизни, но и соратницей. Вместе они открыли еще и женский мектеб. Все свои силы супруги направили на создание системы мужского и женского джадидского образования.

Публицист и депутат

Первые шаги в научно-исследовательских трудах Хади Атласи начинал еще во время обучения в Буинском медресе. Не оставил их и в Оренбурге. Но именно в Альметьево он раскрылся как публицист. Свои размышления по самым злободневным вопросам — общественной жизни, истории народа и судьбе родного языка, духовных традиций и необходимости культурного, научного и экономического прогресса татарского народа — он высказывал на страницах прессы.

Свои размышления по самым злободневным вопросам, Хади Атласи высказывал на страницах прессы. Скриншот кадра из фильма «Хади Атласи». Телерадиокомпания «Новый век». 2009 г.

— Уже вскоре Атласи стал известен как талантливый публицист, громивший в своих статьях отсталость и невежество, призывавший учить русский язык, постигать светские дисциплины, осваивать новые специальности. Будучи по своим политическим воззрениям социалистом-революционером, он очень переживал за татарское крестьянство, которое, как он считал, из-за своего традиционализма не может добиться материальной состоятельности. Призывал татарских крестьян любить землю, применять новые агрокультурные технологии, осваивать ремесла, взаимодействовать с земствами. Призывал брать пример с русского крестьянства и русского предпринимательства, которые, по его мнению, шли в ногу со временем и добивались успеха на экономическом поприще, — подчеркивает Радик Салихов.

В феврале 1907 года Хади Атласи был избран депутатом II созыва Государственной Думы Российской Империи. Скриншот кадра из фильма «Хади Атласи». Телерадиокомпания «Новый век». 2009 г.

Стоит ли удивляться тому, что Хади Атласи являлся активным участником всероссийских мусульманских съездов начала XX века, а в феврале 1907 года именно был он выдвинут и избран депутатом II созыва Государственной Думы Российской Империи и вошел в «Мусульманскую трудовую группу». Атласи стал подлинным лидером татарского крестьянства в регионе, отважным защитником его прав, в том числе и на страницах газеты «Дума». Вот только работа в Думе была недолгой: вступивший в резкую конфронтацию с Советом министров депутатский корпус был распущен 3 июня 1907 года.

В 1909 году из-за радикальных оценок положения мусульманского образования Атласи был осужден на 3 месяца и смещен и с должности имама.

«Такой, каких дай Бог больше среди татар»

Всю свою оставшуюся жизнь Хади Атласи посвятил педагогической и научной деятельности.

В период 1911-1914 гг. Хади Атласи создан ряд фундаментальных исторических трудов. Скриншот кадра из фильма «Хади Атласи». Телерадиокомпания «Новый век». 2009 г.

В 1911-1914 годах им созданы несколько фундаментальных исторических трудов, посвященных средневековым татарским государствам. Книги «История Сибири» (1911 г.); «Сююмбике» (1914 г.), «Казанское ханство» (1914 г.) стали новым словом в татарской историографии. Хади Атласи во многом расширил и углубил проблематику, которую в свое время начал разрабатывать Шигабутдин Марджани. Он впервые в татарской науке написал произведения, построенные по правилам европейского исторического знания. Одним из важнейших источников для его исследований стали документы Московского государства, русскоязычные нарративы. Атласи не приукрашивал национальное прошлое и прямо говорил о причинах исчезновения некогда могущественных татарских государств. И причины он видел не во внешнем воздействии, а в отсутствии, в первую очередь, единства среди правящих верхов татарских ханств.

Эти труды, а главное, подход Хади Атласи оказали огромное влияние на дальнейшее развитие татарской исторической науки.

В 1917 году Хади Атласи переехал в г. Бугульму, где работал в органах земского самоуправления. Он многое сделал для развития системы народного образования, занимался преподавательской работой. Именно в это время его стараниями в Бугульминском уезде были организованы краткосрочные курсы по подготовке мугаллима — учительниц татарских школ, — а также организованы трехгодичные учительские курсы для преподавателей сельских школ уезда.

В 1917 году Хади Атласи переехал в г. Бугульму, где работал в органах земского управления и преподавал. Скриншот кадра из фильма «Хади Атласи». Телерадиокомпания «Новый век». 2009 г.

Одна из единомышленниц Хади Атласи — бугульминская гимназистка Фатима Кашафутдинова — писала так: «Он в своем роде Петр Великий нашей нации. Тоже, по крайней мере, сегодня, говорил только о приложимых к жизни науках, говорил, чтобы мы учились всему, чему нас учат в наших учебных заведениях и очень старательно бы учились, потому что все, что преподают там, нам пригодится, нам нужно в жизни. Он не советует мне читать романы (даже хорошие) и вообще книги, которые не дадут никакой практической пользы. Рассказывал о том, что когда он осматривал здешнюю земскую библиотеку, то видел, что научные книги, напечатанные 20, 10 лет тому назад, очевидно, совершенно не читались, и лежат некоторые даже не разрезанными, а между тем, некоторые романы с очевидно любовным содержанием, напечатанные во время войны, совершенно истрепались от частого употребления. Человек практический, но такой, каких дай Бог больше среди татар».

От оправдания до расстрела

В лихолетье гражданской войны и годы становления молодой советской власти Хади Атласи упоенно занимался любимым делом: учил людей. Но и его не миновали испытания. Взявшие Бугульму колчаковцы вынудили его занять должность председателя Бугульминской земской управы. Позже это, да еще подписанная под давлением приветственная телеграмма, стали поводом для возбуждения уголовного дела, по которому он обвинялся в контрреволюционной и антикоммунистической деятельности.

Вмешательство азербайджанских товарищей — Наримана Нариманова и Османа Токумбетова — а также заступничество Иосифа Сталина тогда позволили избежать страшного. Революционный трибунал вынес оправдательное решение в апреле 1921 года, но… еще не раз учителя пытались преследовать суды.

В 1938 году по очередному обвинению в контрреволюционной деятельности Хади Атласи был расстрелян вместе с коллегами — преподавателями Кабиром и Фазылом Туйкиными. В 1958 году Атласи реабилитирован посмертно.

Хади Атласи, Фазыл Туйкин, Кабир Туйкин. 1924 г. предоставлено Институтом истории им. Ш. Марджани

Богатое наследие выдающегося ученого, педагога и общественного деятеля остается в веках. Жизнь и творчество одного из самых ярких героев мусульманского обновления начала ХХ века, не боявшегося задавать трудные вопросы и самому искать ответы на них, продолжают изучаться новыми поколениями исследователей истории татарского народа.

8 октября 2026 года

8 октября при поддержке меценатов, неравнодушных к истории родной земли и проживающих здесь народов, в числе которых Группа ТАИФ, уже много лет тесно взаимодействующая с Институтом истории им. Ш. Марджани, в Татарстане состоится крупный международный научный симпозиум, приуроченный к 150-летию Хади Атласи.

— В рамках этой конференции мы проведем одно из заседаний на его родине — в селе Нижнее Чекурское Дрожжановского района. И здесь, на этом круглом столе, у нас соберутся крупнейшие специалисты по истории джадидизма как из России, так и из зарубежья. Как известно, эта проблематика очень сейчас востребована, она актуальна. И, конечно же, тут будут и наши ведущие специалисты, и специалисты из регионов. Это будет большая научная делегация, — подчеркнул Радик Салихов.

Радик Салихов: «На октябрьском форуме мы поговорим о зарождении татарской историографии в конце XIX — начале XX веков». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как отметил директор Института истории им. Ш. Марджани, конференция охватит широчайшую палитру вопросов. Собрание ученых со всего мира намерено углубиться в историю не только татарского, но и всех народов республики, историю России, историю образования, культуры, социально-политических процессов, международного взаимодействия и множество других тем.

— Это будет полноценный, масштабный научный форум, посвященный актуальным историческим проблемам, приуроченный к юбилею Хади Атласи. Мы поговорим о зарождении татарской историографии в конце XIX — начале XX веков, когда первые ученики Марджани закладывали основу нашей исторической науки, — сообщил Радик Салихов. И добавил, что это будет очень яркое, интересное, насыщенное и, можно быть уверенными, полезное для российской и мировой истории событие.