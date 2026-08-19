В Казани появились беспилотные роботы-газонокосильщики

Технологии помогут уменьшить нагрузку на сотрудников и повысить скорость выполнения ежедневных задач

Фото: Динар Фатыхов

В Казани начали тестировать беспилотных газонокосильщиков. Первые роботы уже появились на проспекте Амирхана. Причем системами управляют удаленно, сообщила пресс-служба мэрии города.

— Стартовал эксперимент по внедрению беспилотных технологий в городское хозяйство. На проспекте Амирхана проходят испытания газонокосильщика, управляемого удаленно, — уточняется в сообщении.

Такое решение позволит уменьшить нагрузку на сотрудников и повысить скорость выполнения ежедневных задач, что особенно актуально в условиях нехватки кадров.

После окончания тестируемого периода власти примут решение о постоянном использовании технологии, добавили в пресс-службе мэрии.

Никита Егоров