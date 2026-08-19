В Казани появились беспилотные роботы-газонокосильщики
Технологии помогут уменьшить нагрузку на сотрудников и повысить скорость выполнения ежедневных задач
В Казани начали тестировать беспилотных газонокосильщиков. Первые роботы уже появились на проспекте Амирхана. Причем системами управляют удаленно, сообщила пресс-служба мэрии города.
— Стартовал эксперимент по внедрению беспилотных технологий в городское хозяйство. На проспекте Амирхана проходят испытания газонокосильщика, управляемого удаленно, — уточняется в сообщении.
Такое решение позволит уменьшить нагрузку на сотрудников и повысить скорость выполнения ежедневных задач, что особенно актуально в условиях нехватки кадров.
После окончания тестируемого периода власти примут решение о постоянном использовании технологии, добавили в пресс-службе мэрии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».