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АНО Общеобразовательная организация Бала-Сити

Образование и наука

Общая информация

АНО «Бала-сити» дошкольное образовательное учреждение Казани, реализующее концепцию полилингвального образования.

В 4-х кампусах воспитанники изучают татарский, английский, китайский языки (включены в обязательную программу) и испанский язык (дополнительная программа). Дальнейшее образование воспитанники могут получить в Кембриджской международной школе Бала-Сити.

Юридическое лицо образовано 18 сентября 2012 года.

Руководитель — Насырова Альбина Мунировна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул Амирхана Еники, 23
  • Телефон: (843) 255-50-50
  • Email: school@balacity.ru
  • Сайт: https://www.balacity.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020

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