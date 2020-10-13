АНО Общеобразовательная организация Бала-Сити
Общая информация
АНО «Бала-сити» дошкольное образовательное учреждение Казани, реализующее концепцию полилингвального образования.
В 4-х кампусах воспитанники изучают татарский, английский, китайский языки (включены в обязательную программу) и испанский язык (дополнительная программа). Дальнейшее образование воспитанники могут получить в Кембриджской международной школе Бала-Сити.
Юридическое лицо образовано 18 сентября 2012 года.
Руководитель — Насырова Альбина Мунировна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул Амирхана Еники, 23
- Телефон: (843) 255-50-50
- Email: school@balacity.ru
- Сайт: https://www.balacity.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020