Жители Поволжья назвали продукцию, которой гордятся больше всего

Жители российских регионов чаще называли товары, ассоциируемые с местной природой, климатом и традициями

Фото: Динар Фатыхов

Жители Поволжья, куда входит и Татарстан, чаще гордятся местной продукцией кондитерских фабрик и местными напитками, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Одноклассники».

Жители Центральной России чаще гордятся местными сладостями и выпечкой, в том числе тульскими пряниками и самоварами. На Юге — урожай овощей и фруктов, особенно арбузы и помидоры, а также рыбу и раков. В Сибири — «дары леса», байкальского омуля, алтайский мед и травяные сборы. На Дальнем Востоке — морепродукты, включая рыбу, икру и крабов, а также локальные сладости.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отмечается, что жители российских регионов чаще всего называли товары, которые ассоциируется у них с местной природой, климатом и традициями.

В целом среди опрошенных местными овощами и фруктами гордятся 27% пользователей, кондитерскими изделиями и сладостями — 15%, молочкой, хлебом и выпечкой — по 14%, рыбой и морепродуктами — 13%. Также пользователи часто упоминали грибы и дикоросы (11%), мясные продукты (9%), мед и продукты пчеловодства (7%).

Никита Егоров