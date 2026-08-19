В РТ направили 29 млрд рублей на благоустройство общественных пространств за 10 лет

В 2026 году запланирована реализация 51 объекта

В период с 2015 по 2025 год в Татарстане направили 29 млрд рублей на благоустройство 450 общественных пространств во всех районах республики, включая Казань и Набережные Челны. Об этом на коллегии сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

— В 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирована реализация 51 объекта. Общий объем финансирования — порядка 2,7 млрд рублей. На сегодня уже выполнены порядка 70% строительно-монтажных работ, — доложил министр.

Татарстан, по его словам, ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. К моменту запуска конкурса в 2018 году республика уже имела серьезный опыт развития общественных пространств. В результате Татарстан является регионом с наибольшим количеством проектов-победителей: за последние 9 лет федеральное финансирование получили 60 проектов. Из них 42 уже завершены, 13 планируется завершить в 2026 году, еще по 5 проектам реализация начнется в 2027 году.

— В 2026 году реализуется 6 объектов — победителей Всероссийского конкурса 2025 года. Общий объем финансирования составляет порядка 906 млн рублей. Из них 474,5 млн — субсидия из федерального бюджета. На сегодняшний день общая готовность строительно-монтажных работ составляет 56%, — уточнил Айзатуллин.

Никита Егоров