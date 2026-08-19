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На развитие двух промпарков в Татарстане выделят 305 млн рублей

08:32, 19.08.2026

Завершение работ запланировано до 1 декабря 2027 года

На развитие двух промпарков в Татарстане выделят 305 млн рублей
Фото: Максим Платонов

На развитие и строительство промышленной инфраструктуры двух промышленных парков в Татарстане — «Арский» и «Турбина» — планируется выделить 304,9 миллиона рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале государственных закупок, а завершение работ запланировано до 1 декабря 2027 года.

Как следует из документов, речь идет о втором этапе строительства промышленного парка «Арский», где запланированы строительно-монтажные работы, а также создание необходимой инфраструктуры. В проект также включены прочие расходы, связанные с его реализацией.

Второй объект — промышленный парк «Турбина» в Зеленодольском районе, где намечено строительство инженерной инфраструктуры. Кроме того, отдельно предусмотрено создание кабельной линии напряжением 0,4 кВ к административно-лабораторному зданию инспекции по адресу: улица Хади Такташа, 94 в Казани.

Напомним, что строительство промышленного парка «Арский» началось в 2019 году, и на его территории разместятся объекты общей площадью около 210 тысяч квадратных метров. Здесь функционируют предприятия, представляющие 12 различных промышленных отраслей, среди которых наибольшее внимание уделяется переработке сельскохозяйственной продукции.

Никита Егоров

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