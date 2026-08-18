Чадаев покинул должность в Минтрансе после обвинений Азербайджана

Он заявил, что это его личная позиция

Фото: Анастасия Фартыгина

Алексей Чадаев, занимавший пост советника главы Минтранса РФ, принял решение уйти с должности. Причиной стало объявление его в розыск азербайджанскими правоохранительными органами.

— Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичные высказывания сказываются на межгосударственном взаимодействии и создают препятствия для совместной работы государств, — написал он в своих социальных сетях.



Он подчеркнул, что всегда высказывал лишь личное мнение и глубоко погружен в темы беспилотных систем, технологического суверенитета и связанных политических процессов.

При этом экс-советник добавил, что Минтранс продолжает развитие транспортного коридора «Север — Юг», программа которого затрагивает и Азербайджан.

Ранее, 28 июля, президенты России и Азербайджана провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Вадим Вахрушев