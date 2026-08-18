Депутат ГД Бабаков в Казани призвал сделать учебу в вузах и колледжах бесплатной

По его словам, надо строить близкие отношения между образовательными учреждениями и предприятиями

Фото: Динар Фатыхов

Среднее и специальное образование, а также первое высшее должны быть бесплатными для россиян. Об этом заявил зампредседателя ГД Александр Бабаков на форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани (цитата по ТАСС).

Он отметил, что необходимо выстроить близкие отношения между образовательными учреждениями и предприятиями, которые нуждаются в конкретных специалистах. Это позволит предприятиям «выращивать» своего специалиста с первого курса.

— Именно тогда мы (государство, — прим. ред.) вправе ожидать, что люди, сделавшие выбор в пользу получения этого образования, потратят часть своей жизни не то чтобы отработать, а реализовать себя в тех сферах, которым они решили себя посвятить, — обратил внимание парламентарий.



Ранее Минпросвещения РФ назвало дату завершения учебного года и количество школьников.

Никита Егоров