Депутат ГД Бабаков в Казани призвал сделать учебу в вузах и колледжах бесплатной
По его словам, надо строить близкие отношения между образовательными учреждениями и предприятиями
Среднее и специальное образование, а также первое высшее должны быть бесплатными для россиян. Об этом заявил зампредседателя ГД Александр Бабаков на форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани (цитата по ТАСС).
Он отметил, что необходимо выстроить близкие отношения между образовательными учреждениями и предприятиями, которые нуждаются в конкретных специалистах. Это позволит предприятиям «выращивать» своего специалиста с первого курса.
— Именно тогда мы (государство, — прим. ред.) вправе ожидать, что люди, сделавшие выбор в пользу получения этого образования, потратят часть своей жизни не то чтобы отработать, а реализовать себя в тех сферах, которым они решили себя посвятить, — обратил внимание парламентарий.
Ранее Минпросвещения РФ назвало дату завершения учебного года и количество школьников.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».