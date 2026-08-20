Татарстанские туроператоры: рынок внутреннего туризма переживает спад

Почему место в топе-5 регионов, пользующихся спросом у туристов, не гарантирует роста турбизнеса республики

Фото: Реальное время

Татарстан занял 5-е место в топ-10 регионов-лидеров по числу туристических поездок в первом полугодии 2026 года и вошел в пятерку самых популярных для поездок субъектов России. Наряду с этим в республике, по данным Татарстанстата, зафиксировали рекордный за последние четыре года рост объема услуг турагентств, туроператоров и прочих сопутствующих услуг — на 30% к аналогичному периоду предыдущего года. При этом, по данным Росстата, туристический поток в Татарстане в январе — июне по отношению к тому же периоду 2025-го уменьшился в абсолютных цифрах на четверть. О достижениях и разочарованиях отечественного туристического бизнеса, а также о перспективах отрасли — в материале «Реального времени».

Туристический поток в РТ в I полугодии 2026-го сократился на четверть

В январе — июне 2026 года объем услуг турагентств, туроператоров, услуг по бронированию и сопутствующих им услуг в Татарстане вырос на 31,3% по отношению к аналогичному периоду 2025 года и составил почти 6,77 млрд рублей, следует из данных Татарстанстата. Это достижение сопоставимо с результатами 2022 года, когда объем услуг в туристической сфере за 6 месяцев увеличился на 20,3%. В денежном же выражении за пять лет объем услуг, оказанных в первом полугодии туристам, вырос в 3,2 раза.

В январе — июне 2026 года объем услуг турагентств, туроператоров, услуг по бронированию и сопутствующих им услуг в Татарстане вырос на 31,3%. Реальное время / realnoevremya.ru

По данным Росстата, в январе — июне 2026 года российские туристы совершили 43,2 млн поездок по стране, при этом в пятерку регионов-лидеров по числу поездок вошли:

Москва — 6,4 млн;

Краснодарский край — 4,2 млн;

Московская область — 3,3 млн;

Санкт-Петербург — 3,3 млн;

Татарстан — 1,5 млн.

Наша республика уверенно обошла Крым (1,1 млн поездок), Свердловскую (1,1 млн); Тюменскую (980 тыс.), Ростовскую (864 тыс.) области и Ставропольский край (800 тыс.).

Количество туристических поездок в России за шесть месяцев 2026 года выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако данные Росстата свидетельствуют, что туристический поток в Татарстан в первом полугодии 2026-го по отношению к первому полугодию 2025-го сократился на четверть — на полмиллиона человек.

Туристический поток в Татарстан в первом полугодии 2026-го по отношению к первому полугодию 2025-го сократился на четверть — на полмиллиона человек. Реальное время / realnoevremya.ru

Косвенно ситуацию на «внутреннем туристическом фронте» республики характеризует такой показатель, как численность приезжих, размещенных в коллективных средствах размещения, то есть в гостиницах, хостелах и т. п. Если до первого полугодия 2024 года он проявлял тенденцию к снижению, то в 2025-м и 2026-м начал расти. А в 2026-м резко — на 32,6% — выросло количество остановившихся в татарстанских гостиницах иностранных граждан (число поездок иностранных туристов в Россию также резко — на 20,1% — увеличилось и превысило 2,5 млн).

Численность приезжих, размещенных в гостиницах, хостелах и т.п., до первого полугодия 2024 года проявляла тенденцию к снижению, но в 2025-м и 2026-м начала расти. Реальное время / realnoevremya.ru

Что важнее — падение доходов населения или влияние нацпроекта?

Как сообщается на официальном портале правительства России, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что вклад туристической отрасли и сферы гостеприимства в экономику страны по итогам 2025 года превысил 3% ВВП и продолжает расти, что подтверждает эффективность нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Вклад туристической отрасли и сферы гостеприимства в экономику страны по итогам 2025 года превысил 3% ВВП и продолжает расти. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом Российский союз туриндустрии зафиксировал падение летних продаж организованных заграничных туров — на 12—16% в зависимости от туроператора. Вице-президент союза Дмитрий Горин объяснил это тем, что в марте 2026 года вступили в силу ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока, а также реакцией самих туристов на рост геополитической напряженности и их стремлением сократить расходы.

Согласно опубликованным в открытом доступе данным, ограниченный спрос на зарубежные поездки привел к стабилизации цен на туры: рост по отношению к ценам прошлого года составил 2,2—5% в зависимости от направления.

По данным Ассоциации туроператоров России, внутри страны сократился спрос на ряд популярных направлений:

Дагестан — на 30—35%;

Сочи — на 25%,

Кавминводы — на 20%;

Санкт-Петербург — на 8%.

«Люди изменили подход к путешествиям»

Рынок внутреннего туризма переживает спад, и это всецело связано с состоянием глобальной покупательной способности населения России, считает президент Ассоциации туристских агентств РТ (АТАРТ) Рамиль Мифтахов:

— Если сравнить ситуацию с прошлым годом, то, с учетом последних изменений в Налоговом кодексе, малому и среднему бизнесу сейчас очень тяжело. А туристы — жители России — это в том числе и предприниматели, у которых доходность упала, а налоги выросли. И они изменили подход к путешествиям, к отдыху — раньше ездили два, три, четыре раза в год, а сейчас уменьшили количество поездок, дней пребывания на отдыхе, снизили звездность гостиниц, изменили регионы посещения.

Все это в совокупности, говорит он, и повлияло на российский рынок внутреннего туризма. Однако «шоковая терапия» — следствие проседания экономики, которая сказалась на цифрах первого полугодия, в перспективе может компенсироваться:

— Многие люди просто перенесли отдых на более поздний срок, они уже адаптировались, и сейчас ситуация выправляется. Есть шансы, что к концу года картина улучшится.

Еще одним фактором, изменившим расстановку приоритетов при выборе туристических направлений соотечественниками, Мифтахов считает СВО. В связи с атаками БПЛА они переориентировались с одних популярных направлений на другие или вовсе отменили поездки, а в результате более спокойный Татарстан получил хороший результат по числу туристических поездок и попал в топ-5 самых популярных регионов, объяснил он.

Более спокойный Татарстан получил хороший результат по числу туристических поездок и попал в топ-5 самых популярных регионов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что же касается значительного роста объемов туруслуг в республике в денежном выражении, то, по мнению эксперта «Реального времени», это не позволяет сделать вывод, что он достигнут не за счет роста количества туристов, а за счет роста цен на услуги:

— Возможно, туристы начали брать у туроператоров больше услуг, например, кроме основного пакета, добирать какие-то дополнительные. Кроме того, статистика может не учитывать туристов, которые останавливаются в съемных квартирах, но пользуются услугами турфирм — например, заказывают экскурсии. Словом, на этот показатель влияет множество факторов, которые надо выявлять.

Что касается резкого роста в первом полугодии 2026 года количества останавливающихся в отелях гостей, то глава АТАРТ объяснил это просто — ростом количества разного рода официальных мероприятий, на которые приезжают иностранные гости. Впрочем, их тоже можно с полным основанием причислять к туристам.

В спросе у татарстанцев на зарубежные туры, по словам Рамиля Мифтахова, лидером остается Турция, а динамика цен на поездки в эту страну различалась в разные периоды. Июнь 2026 года он назвал в этом плане «слегка провальным», но связал это с покупательной способностью населения республики.

В спросе у татарстанцев на зарубежные туры, по словам Рамиля Мифтахова, лидером остается Турция. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Хочется отметить, что люди переориентировались с турецкого направления на другие, в том числе и на Россию, — подчеркнул собеседник издания. — В частности, и потому, что Турция ежегодно становится все дороже и дороже. А вот Китай становится дешевле, и на Вьетнам цены сегодня очень хорошие.

ВИПы ушли, остальных не устраивают цены

— На рынке все меняется, — констатировал в разговоре с «Реальным временем» основатель туристической компании CompAnion SP Сергей Пасечник. — Если брать последние пару лет, то по известным причинам привычные для нас направления Европы значительно уменьшились, но повысился спрос на приобретение недвижимости, и многие ВИП-клиенты турфирм ушли в «свободное плавание», сменив дислокацию или получив возможность отдыхать независимо. Цена билетов на перелеты, стоимость виз, ограничение визового периода отводят мысли от Европы, и только люди, особо ценящие это направление, продолжают его бронировать, но уже не группами, как раньше, а индивидуально. Турция остается, но общий вектор туризма смещается в самостоятельное бронирование. И общий крен турпоездок смещается в сторону Азии и России.

— Сегодня в Татарстан очень много туристов приезжает самостоятельно, и они могут не попадать в подсчеты Росстата, Татарстанстата, — говорит гендиректор туристической компании «Интелтур Казань» Лилия Савельева. — Количество самостоятельно приезжающих огромно, люди снимают квартиры, останавливаются в хостелах, глэмпингах, и не весь этот поток можно проконтролировать. На мой взгляд, людей в республику меньше приезжать не стало, но не все обращаются в турагентства. А что касается цен, то отдых в России, при всей моей любви к ней, очень дорого стоит, особенно если ты хочешь с комфортом. Взять тот же самый Болгар — прекрасный отель, цены таковы, что это предполагает определенный уровень туристов.

Эксперт отметила, что для туроператоров и турагентов сложность работы в России состоит еще и в том, что отели делают напрямую клиентам предложения более выгодные, чем туристическим компаниям:

— Рынок стал хаотичным, быстрые деньги играют огромную роль, и это касается не только России — в Турции тоже этим очень грешат, особенно дорогие отели. Стоит туда отправить клиента, как там уже его обрабатывают, выходят напрямую, делают специальные предложения. Я вообще заметила, что когда начинается кризис, то многие начинают так работать: главное — привлечь клиента к себе. И, к сожалению, я наблюдаю, что уровень сервиса падает, это тоже примета кризиса, хотя по логике должно быть наоборот. И я считаю, что туризм стал достаточно дорогим удовольствием. При всеобщем кризисе, когда людям все сложнее зарабатывать, мне кажется, средний класс будет сводить такие путешествия на нет, это будет не для всех. Кто-то будет самостоятельно на автомобилях путешествовать. Мы пока надеемся на то, что люди будут путешествовать, а мы — предлагать какие-то дополнительные услуги.