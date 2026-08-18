«Ветбиохим» отозвал вакцину «Мультикан-8» после гибели собак

Производитель проводит повторную проверку качества препарата

Фото: Реальное время

Разработчик вакцины для собак «Мультикан-8» принял решение изъять из оборота серию препарата под номером 20. Причиной стали появившиеся в СМИ сообщения о гибели животных после применения вакцины в Ярославской области.

— В настоящее время проводится повторный контроль качества серии 20, а также дополнительная проверка условий производственного процесса, — написала компания в социальных сетях.

Ее представители отметили, что до завершения экспертизы нельзя утверждать, что гибель животных связана именно с применением препарата.

По данным «Ветбиохима», официальных обращений от владельцев погибших собак не поступало, жалоб нет и в Россельхознадзоре. Тем не менее специалисты компании уже выехали в Ярославскую область, чтобы разобраться в случившемся.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Местные СМИ писали, что после вакцинации у собак наблюдалось обильное слюнотечение, судороги, отказ от еды и воды, рвота с кровью и агрессивное поведение по отношению к хозяевам.

Ранее комиссия Минздрава рекомендовала дополнить список жизненно важных препаратов пятью новыми лекарствами. В перечень предложили включить средства для лечения рака молочной железы, гепатита C, синдрома Хантера, меланомы кожи и некоторых видов рака легкого.



Вадим Вахрушев