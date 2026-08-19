Бабкин не решит проблем «Рубина»: для чего казанцы хотят приобрести полузащитника?

23-летний футболист, безусловно, талантлив. Но ведь Артиге нужен «плеймейкер», а не «шестерка» или «восьмерка»

Состав «Рубина» в ближайшее время может пополнить 23-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин. Насколько реален этот трансфер, разбирался спортивный корреспондент «Реального времени».

«Рубин» готов заплатить за Бабкина около 250 млн рублей

В течение августа почти на каждой пресс-конференции от главного тренера «Рубина» Франка Артиги звучат слова о необходимости усиления команды. Наставник казанцев обозначил как минимум три позиции, в которых нуждается клуб. Одна из них — футболист в центр полузащиты.

Судя по всему, первую «трансферную хотелку» Артиги руководство «Рубина» намеревается исполнить уже в ближайшее время. По данным авторитетного инсайдера Ивана Карпова, казанский клуб решительно настроен приобрести у «Крыльев Советов» 23-летнего полузащитника Сергея Бабкина.

По данным источника, изначально «Рубин» намеревался заплатить за футболиста порядка 200 млн рублей. Однако, по последней информации от Карпова, предложение казанцев увеличилось уже до 250 млн рублей.

За Сергея Бабкина активно борется и «Локомотив»

Все дело в том, что конкурентом «Рубина» в борьбе за Бабкина выступает «Локомотив». «Железнодорожники» уже расстались на прошлой неделе с полузащитником Артемом Карпукасом, который отправился в «Зенит». В ближайшее время столичный клуб также должен объявить о трансфере Алексея Батракова в «Галатасарай».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотив» здорово заработал на продаже двух своих лидеров. Но сейчас в центре полузащиты у команды Михаила Галактионова откровенная брешь. В ближайшее время «железнодорожники» должны залатать дыры в составе, если они все так же настроены бороться за топ-5 в чемпионате.

Сам Сергей Бабкин, судя по всему, не против перейти как в «Рубин», так и в «Локо». Любопытно, что, по сути, полузащитник является воспитанником «железнодорожников». За «Локомотив» Бабкин выступал до 2023 года, после чего и перебрался в «Крылья Советов».

Сумма отступных, прописанная самарским клубом в действующем контракте полузащитника, — 300 млн рублей. Как передает все тот же Карпов, «Крылья Советов» рассчитывают заработать на продаже Бабкина не менее 270 млн рублей. Но вряд ли самарцы займут категоричную позицию, если «Рубин» или «Локомотив» предложат чуть меньше ожидаемой суммы. То есть фактически сейчас мы наблюдаем за предельно понятной картиной. Чье предложение из клубов по деньгам будет больше — туда и отправится Бабкин.

А так ли необходим «Рубину» Бабкин, если он все равно не закроет позицию «десятки»?

Удовлетворяет ли как футболист Сергей Бабкин все запросы Франка Артиги? Не совсем. Испанскому тренеру нужен чистый «плеймейкер», способный дирижировать атаками «Рубина». Бабкин — игрок все же другого профиля. По своей роли он смесь Начо и Иву. То есть Сергею Бабкину можно доверить позицию «восьмерки», «шестерки». Но «десятку» он не потянет никак.

В связи с этим встает закономерный вопрос. А так ли необходим «Рубину» Сергей Бабкин, учитывая, что есть в команде Начо, Иву, Йочич, Ходжа, Юкич? Подбор футболистов в центр поля и так разнообразен.

Допускаем, что приезд Бабкина может добавить вариативности игровой схеме «Рубина». При условии, если Иву и Бабкин будут играть в паре ближе к обороне, условный Ходжа или Юкич могут подняться как раз таки на позицию «десятки». У Александара опыт игры «плеймейкером» есть со времен Рашида Рахимова, а Велдин — игрок очень объемный и универсальный, способный быть полезным на разных позициях.

Конечно, трансфер Бабкина вряд ли можно считать исцеляющим для «Рубина» в текущем состоянии. Приезд этого молодого талантливого футболиста не решит всех актуальных проблем казанского клуба. Впрочем, трансфер Бабкина в любом случае любопытен. Усилить «Рубин» полузащитник может запросто.