В Минприроды прошло совещание по развитию утилизации отходов

Участники обсудили реализацию отходов стекла, макулатуры, пластика, упаковки, аккумуляторов, шин и текстиля

В Минприроды России состоялось совещание по вопросам развития утилизации отходов. На встрече обсудили реализацию отходов стекла, макулатуры, пластика, многокомпонентной упаковки, аккумуляторных батарей, шин и текстиля.

— Система РОП в существующих экономических условиях нуждается в корректировке. С одной стороны, на контейнерных площадках страны мы видим навалы из перерабатываемых отходов, с другой — КПО говорят, что у них не покупают отсортированное сырье, а утилизаторы жалуются на дефицит сырья, — сказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Джамбулат Хатуов.

В сессии приняли участие более 200 представителей компаний-переработчиков и профильных ассоциаций, сообщается на сайте ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По каждому виду отходов планируется создать рабочие группы с участием представителей отрасли и экспертов. Основное внимание уделили повышению прозрачности каналов сдачи вторсырья и увеличению доли перерабатываемых материалов, вовлекаемых в экономический оборот.

— Необходимо доработать методику, опираясь на реальную экономику процессов, создать стимулы для вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот, и делать это мы будем вместе со всеми участниками рынка, включая производителей, импортеров, регоператоров и утилизаторов, — подчеркнул Хатуов.

Ранее Минприроды перевыполнило годовой план по доходам бюджета почти на 40 млрд рублей.

Вадим Вахрушев