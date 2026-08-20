Лишь в 10 регионах России насчитывается больше 100 тыс. индивидуальных предпринимателей

«Реальное время» составило рейтинг субъектов страны по числу индивидуальных предпринимателей и организаций

Фото: Реальное время

По итогам июня 2026 года в России насчитывалось больше 4,8 млн индивидуальных предпринимателей. Больше всего бизнесменов — в Москве. Татарстан — на 7-м месте. При этом количество ИП в республике сократилось на 2,2 тыс. человек. В аутсайдерах рейтинга по этому показателю — Чукотка. Также сокращается в России, в том числе в Татарстане, и количество организаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

В России официально числится чуть более 4,8 млн индивидуальных предпринимателей

Москва заняла первое место по количеству индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию. По состоянию на 1 июля в столице России числится 527,7 тыс. бизнесменов. На втором месте по этому показателю — Московская область (374,4 тыс.), на третьем — Краснодарский край (272,6 тыс.), на четвертом — Санкт-Петербург (246 тыс.), а на пятом — Ростовская область — 155,5 тыс., следует из данных Росстата.

На 6—10-х местах расположились Свердловская область (149,9 тыс.), республики Татарстан (129,2 тыс.) и Башкортостан (114,7 тыс.), а также Челябинская (106,4 тыс.) и Новосибирская (104,3 тыс.) области.

В целом в России официально числится чуть более 4,8 млн индивидуальных предпринимателей.

В свою очередь, по числу организаций рейтинг выглядит чуть иначе. Если Москва и тут за собой сохранила лидерство (595,3 тыс.), то второе место занял уже Санкт-Петербург (202,6 тыс.), поднявшись на две позиции относительно первого топа, а вот Московская область опустилась на строчку, замкнув тройку лидеров (187,1 тыс.).

На две позиции выше забралась Свердловская область (4-е место, 108,6 тыс.), а вот Краснодарский край упал с 3-го на 5-е место в сравнении с первым рейтингом: в городе насчитывается 102,2 тыс. организаций.

Татарстан по числу организаций поднялся на 6-ю позицию (95 тыс.), Новосибирская область — с 10-го на 7-е место (80,4 тыс.). Кроме того, в этом топе появился новичок — Самарская область (7-е место, 70,5 тыс.), так как в рейтинге лучших по числу предпринимателей ее не оказалось. Челябинская область — все так же на 9-м месте (67,2 тыс.), а Башкортостан опустился на 10-е (66,7 тыс.).

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего же в стране по состоянию на июль текущего года насчитывается 3,1 млн организаций (-2,5% относительно июля 2025-го).

В Татарстане за 5 месяцев сократилось количество индивидуальных предпринимателей

Отдельно про Татарстан следует отметить, что республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе как по числу предпринимателей, так и по количеству организаций.

Однако количество индивидуальных предпринимателей в республике за последние 5 месяцев сократилось на 2,2 тыс. человек. Для справки: по данным Татарстанстата, 1 февраля в регионе насчитывалось 129 тыс. ИП. Интересно, что если отталкиваться от данных ФНС, то в республике и вовсе насчитывается 119,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов МСП по состоянию на 30 июня 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом количество организаций за последние 12 месяцев в республике также сократилось на 1,4%. Динамика сокращения данного показателя оказалась гораздо ниже, чем в среднем по России.

Возвращаясь к теме предпринимательства и рассматривая конкретные ниши, напомним, что Татарстан оказался в тройке лидеров в ПФО по числу регистраций новых малых сельхозпроизводителей (около 300). Выше результат зафиксирован в Башкортостане (более 750) и Оренбургской области (свыше 600).

В аутсайдерах — Чукотка и Ненецкий автономный округ

Меньше всего предпринимателей — на Чукотке (1,4 тыс.), в Ненецком автономном округе (1,5 тыс.) и Еврейской автономной области (3,2 тыс.). Также невелика численность этой категории граждан в Магаданской области (5,1 тыс.), республиках Ингушетия (5,9 тыс.), Алтай (8,1 тыс.) и Тыва (9,5 тыс.).

Кроме того, в этот антитоп, но уже с большим отрывом попали Камчатка (11,3 тыс.), Псковская область (15,3 тыс.) и Адыгея (16,5 тыс.).

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди регионов по числу организаций худшие результаты уже в Ненецком автономном округе (1 тыс.), а далее идет Чукотка (почти 1,2 тыс.). Стоит отметить, что относительно первого антитопа упомянутые регионы поменялись местами.

Еврейская автономная область осталась на все том же 83-м месте (2,1 тыс.), как и Магаданская область на своем 82-м (3,8 тыс.).

Далее регионы-аутсайдеры слегка меняются местами относительно первого антитопа. Так, Тыва опустилась с 79-го до 81-го места (3,9 тыс.), Ингушетия поднялась с 81-го на 79-е место (5,5 тыс.), Адыгея опустилась на одну позицию, до 77-го места (6,1 тыс.).

Реальное время / realnoevremya.ru

Алтай тем временем сохранил за собой 80-е место (4,5 тыс.), а Карачаево-Черкесия и Калмыкия — и вовсе новые «лица» среди аутсайдеров по числу организаций, так как среди худших по количеству ИП их не оказалось. Для справки: они заняли 78-е (5,5 тыс.) и 76-е (6,7 тыс. организаций) места соответственно.