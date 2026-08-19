В реконструкцию парка Нефтехимиков в Нижнекамске вложат 700 млн рублей
Работы начнутся уже в этом году
В реконструкцию парка Нефтехимиков в Нижнекамске вложат 700 млн рублей, из которых 113 млн город выиграл по результатам участия в XI Всероссийском конкурсе. Об этом заявил глава города Радмир Беляев на брифинге в Кабмине Татарстана.
Он отметил, что работы по реконструкции парка начнутся уже в этом году.
— Вокруг парка будут закольцованы общественные пространства, велодорожки протяженностью 80 км, с доступностью из разных мест — 15 минут езды, — резюмировал Беляев.
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