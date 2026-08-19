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В реконструкцию парка Нефтехимиков в Нижнекамске вложат 700 млн рублей

14:30, 19.08.2026

Работы начнутся уже в этом году

В реконструкцию парка Нефтехимиков в Нижнекамске вложат 700 млн рублей
Фото: Михаил Захаров

В реконструкцию парка Нефтехимиков в Нижнекамске вложат 700 млн рублей, из которых 113 млн город выиграл по результатам участия в XI Всероссийском конкурсе. Об этом заявил глава города Радмир Беляев на брифинге в Кабмине Татарстана.

Он отметил, что работы по реконструкции парка начнутся уже в этом году.

— Вокруг парка будут закольцованы общественные пространства, велодорожки протяженностью 80 км, с доступностью из разных мест — 15 минут езды, — резюмировал Беляев.

Луиза Игнатьева

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