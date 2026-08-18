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Пятый форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 17–18 августа 2027 года

18:12, 18.08.2026

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил даты проведения следующего форума

Пятый форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 17–18 августа 2027 года
Фото: Сергей Козлов

На полях IV Международного форума «РОСТКИ» раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил представителей СМИ снова приехать в Казань в следующем году.

— На следующий год всех вас приглашаем на пятый форум «РОСТКИ» 17—18 августа, — сказал Минниханов.

Кроме того, раис анонсировал несколько поездок делегаций из Татарстана в китайские провинции — как с официальными визитами, так и в рамках обмена опытом и бизнес-миссий.

Ранее сообщалось, что в форуме «РОСТКИ», прошедшем в Казани, приняли участие представители более 60 регионов России. В рамках экономического движения по привлечению инвестиций ключевыми сферами были названы туризм и медиа.

Вадим Вахрушев

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