Пятый форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 17–18 августа 2027 года

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил даты проведения следующего форума

Фото: Сергей Козлов

На полях IV Международного форума «РОСТКИ» раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил представителей СМИ снова приехать в Казань в следующем году.

— На следующий год всех вас приглашаем на пятый форум «РОСТКИ» 17—18 августа, — сказал Минниханов.

Кроме того, раис анонсировал несколько поездок делегаций из Татарстана в китайские провинции — как с официальными визитами, так и в рамках обмена опытом и бизнес-миссий.

Ранее сообщалось, что в форуме «РОСТКИ», прошедшем в Казани, приняли участие представители более 60 регионов России. В рамках экономического движения по привлечению инвестиций ключевыми сферами были названы туризм и медиа.

Вадим Вахрушев