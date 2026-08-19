В Татарстане могут ввести обязательные лицензии для торговли табаком

Выдачей документа и контролем займется Госалкогольинспекция республики

Фото: Динар Фатыхов

Продавцам табака и никотинсодержащей продукции в Татарстане с 1 марта 2027 года потребуется получать лицензии на каждую точку продажи, будь то магазин или павильон. Без соответствующего разрешения заниматься торговлей станет незаконно. Инициатива о лицензировании содержится в проекте постановления правительства Татарстана, согласно которому выдачей лицензий займется Госалкогольинспекция республики.

В планы Госалкогольинспекции входит не только лицензирование розничной и развозной торговли, но и осуществление контроля за продажей табачных изделий и продукции с никотином. Также ведомству предоставят право составлять протоколы об административных правонарушениях в данной области, что в текущем положении об инспекции не предусмотрено.

Ранее новый порядок лицензирования был утвержден на федеральном уровне и вступит в силу с 1 октября 2026 года. Закон устанавливает требования о получении отдельной лицензии для каждого торгового объекта, а для развозной торговли — на каждое транспортное средство.

Никита Егоров