В Татарстане могут ввести обязательные лицензии для торговли табаком
Выдачей документа и контролем займется Госалкогольинспекция республики
Продавцам табака и никотинсодержащей продукции в Татарстане с 1 марта 2027 года потребуется получать лицензии на каждую точку продажи, будь то магазин или павильон. Без соответствующего разрешения заниматься торговлей станет незаконно. Инициатива о лицензировании содержится в проекте постановления правительства Татарстана, согласно которому выдачей лицензий займется Госалкогольинспекция республики.
В планы Госалкогольинспекции входит не только лицензирование розничной и развозной торговли, но и осуществление контроля за продажей табачных изделий и продукции с никотином. Также ведомству предоставят право составлять протоколы об административных правонарушениях в данной области, что в текущем положении об инспекции не предусмотрено.
Ранее новый порядок лицензирования был утвержден на федеральном уровне и вступит в силу с 1 октября 2026 года. Закон устанавливает требования о получении отдельной лицензии для каждого торгового объекта, а для развозной торговли — на каждое транспортное средство.
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