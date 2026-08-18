РФ и Мьянма заключили соглашения в сфере энергетики, космоса и культуры

Стороны подписали около 10 двусторонних документов

Фото: Артем Дергунов

В Москве завершились российско-мьянманские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи стороны подписали пакет двусторонних документов — всего около 10 соглашений.

— Среди них — меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики, нефти и газа, меморандум о сотрудничестве между антимонопольными ведомствами двух стран и меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства, — передает информацию ТАСС.



Отдельный блок документов касается космической сферы. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун обменялись меморандумом о сотрудничестве по спутниковой навигации, пилотируемой космонавтике, системам поиска и автоматизированному предупреждению об опасных ситуациях в космосе.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Также подписаны меморандумы между РЭУ имени Плеханова и МГТУ имени Баумана с космическим агентством Мьянмы.

Ранее сообщалось, что в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна, который находится в Москве с официальным визитом. Встреча началась во второй половине дня и продлилась более трех часов.

Вадим Вахрушев