РФ и Мьянма заключили соглашения в сфере энергетики, космоса и культуры
Стороны подписали около 10 двусторонних документов
В Москве завершились российско-мьянманские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи стороны подписали пакет двусторонних документов — всего около 10 соглашений.
— Среди них — меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики, нефти и газа, меморандум о сотрудничестве между антимонопольными ведомствами двух стран и меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства, — передает информацию ТАСС.
Отдельный блок документов касается космической сферы. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун обменялись меморандумом о сотрудничестве по спутниковой навигации, пилотируемой космонавтике, системам поиска и автоматизированному предупреждению об опасных ситуациях в космосе.
Также подписаны меморандумы между РЭУ имени Плеханова и МГТУ имени Баумана с космическим агентством Мьянмы.
Ранее сообщалось, что в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна, который находится в Москве с официальным визитом. Встреча началась во второй половине дня и продлилась более трех часов.
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