Путин и президент Мьянмы провели переговоры в Кремле

Встреча продлилась более трех часов

Фото: Динар Фатыхов

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибыл в Москву с официальным визитом. Встреча завершилась после 18:00 мск, в общей сложности стороны общались свыше трех часов — сначала в узком, затем в расширенном составах.

— В ходе встречи Путин отметил развитие отношений России и Мьянмы в сфере безопасности и подчеркнул, что двум странам необходимо поработать на экономическом треке, — сообщает РИА «Новости».

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать много важных заявлений. ВЭФ пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Вадим Вахрушев