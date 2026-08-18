Путин и президент Мьянмы провели переговоры в Кремле
Встреча продлилась более трех часов
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибыл в Москву с официальным визитом. Встреча завершилась после 18:00 мск, в общей сложности стороны общались свыше трех часов — сначала в узком, затем в расширенном составах.
— В ходе встречи Путин отметил развитие отношений России и Мьянмы в сфере безопасности и подчеркнул, что двум странам необходимо поработать на экономическом треке, — сообщает РИА «Новости».
Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать много важных заявлений. ВЭФ пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
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