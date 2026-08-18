Посольство России в Париже запросило усиление охраны в день выборов

В дипмиссии не исключают провокаций на избирательных участках

Российское посольство во Франции попросило местные власти усилить охрану дипломатического комплекса в день голосования на выборах в Госдуму. Запрос направлен в МИД Франции.

— Посольство учитывает при подготовке к выборам высокую вероятность провокаций на избирательных участках, особенно во Франции, где, как известно, нашли прибежище многие иноагенты, — передает РИА «Новости» сообщение посольства.



Внутри здания посольства порядок во время голосования будут обеспечивать сотрудники службы безопасности российских загранучреждений. На внешнем периметре охрану возьмут на себя французские правоохранители, с которыми посольство уже на связи.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дипломаты напомнили, что в прошлые годы французские власти заметно усиливали наряды у посольского комплекса в дни выборов.

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Вадим Вахрушев