Почти 800 фигурантов предстанут перед судом за преступления в сфере нацпроектов

Большая часть из них — о мошенничестве

Следственный комитет России подвел промежуточные итоги работы по преступлениям в сфере национальных проектов. Как сообщили, с начала года в суды направлено 686 уголовных дел этой категории.

— Большая часть которых — о мошенничестве. Перед судом предстали 793 фигуранта, — передает ТАСС.



Глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание, что многие такие преступления остаются скрытыми, и потребовал наладить более тесное взаимодействие с оперативными службами. Кроме того, он дал поручение активизировать усилия по возврату средств, незаконно изъятых из бюджета.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о привлечении к уголовной ответственности мирового судьи из Казани Рустема Гафарова.

Вадим Вахрушев