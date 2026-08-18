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Почти 800 фигурантов предстанут перед судом за преступления в сфере нацпроектов

16:55, 18.08.2026

Большая часть из них — о мошенничестве

Почти 800 фигурантов предстанут перед судом за преступления в сфере нацпроектов
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Следственный комитет России подвел промежуточные итоги работы по преступлениям в сфере национальных проектов. Как сообщили, с начала года в суды направлено 686 уголовных дел этой категории.

— Большая часть которых — о мошенничестве. Перед судом предстали 793 фигуранта, — передает ТАСС.

Глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание, что многие такие преступления остаются скрытыми, и потребовал наладить более тесное взаимодействие с оперативными службами. Кроме того, он дал поручение активизировать усилия по возврату средств, незаконно изъятых из бюджета.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о привлечении к уголовной ответственности мирового судьи из Казани Рустема Гафарова.

Вадим Вахрушев

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