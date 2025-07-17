«Передал на взятку 55 миллионов»: что предъявили казанскому подрядчику «Роскосмоса»

Под стражей экс-депутат Казгордумы и бенефициар «ГрэйтСтроя» провел три недели, пока не вмешался Верховный суд РТ

Как стало известно «Реальному времени», вчерашний арест бывших офицеров МВД — предполагаемых посредников взятки стал одним из финальных аккордов громкого расследования. По версии сотрудников СК и ФСБ, после получения счета от налоговой о недоимке в 640 млн рублей казанский получатель миллиардных контрактов от структуры «Роскосмоса» Владимир Никишов передал за решение вопроса с ФНС 55 млн рублей. Причем в цепочке «решал» оказались девять человек, последний из которых получил на руки «всего» 7 млн. Вчера этого крайнего суд отправил в СИЗО, откуда днем ранее вышел покаявшийся взяткодатель.

«Всего в цепочке «решал» оказалось девять человек»

Статус обвиняемого в уголовном деле бенефициар «ГрэйтСтроя» получил еще прошлой осенью. Тогда в 5-м отделе Следкома по РТ возбудили дело на Владимира Никишова за уклонение от уплаты налогов и позднее инициировали арест его имущества. Самого фигуранта задержали этим летом, когда сотрудники 2-го отдела по особо важным делам заподозрили, что у налоговой истории имелось коррупционное продолжение.

19 июня 2025-го началось расследование дела о предполагаемой даче взятки в особо крупном размере и посредничестве с ее передачей. Статус взяткодателя получил Никишов. По версии сотрудников СК и ФСБ, в январе — марте 2024-го бизнесмен передал тремя траншами сумму в 55 млн рублей для решения вопроса с московскими налоговиками.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В декабре 2023-го сотрудники центрального аппарата ФНС из межрегиональной налоговой инспекции по контролю и надзору за налогоплательщиками в сфере бюджетного финансирования завершили выездную налоговую проверку компании Никишова по всем налогам, сборам и страховым взносам 2019—2021 годов (а по НДС — до 30 июня 2022-го). По ее результатам в апреле 2024-го «ГрэйтСтрою» доначислили к уплате в бюджет 640 млн рублей.

Еще 124 млн обязали выплатить в качестве штрафа за допущенное налоговое правонарушение. Бизнесмен обратился с иском в арбитраж, но параллельно, еще до получения решения ФНС на руки, поручил своей подчиненной, юристу, поискать способы решения проблемы. Когда та обозначила варианты — поверил, ведь проработали вместе порядка семи лет. Теперь эту даму силовики считают первой в цепочке «решал», через которых прошли коррупционные взносы обвиняемого.

По данным источников «Реального времени», на данный момент установлены все предполагаемые посредники, обещавшие посодействовать с решением вопроса. В том числе те, что предлагали поднять планку за максимальное сокращение налоговой недоимки до 160 млн рублей. При этом до самого Владимира Никишова (на фото) информацию о росте ценника довести не успели.

«Всего в цепочке «решал» оказалось девять человек. На этой неделе привлекли двух последних», — поделился с «Реальным временем» один из близких к правоохранителям источников, отметив, что на каждом этапе к рукам «передающих» прилипали значительные суммы.

Так, предпоследний участник цепочки, ныне подозреваемый Валерий Измайлов на допросе рассказал — получил от предыдущего звена, Рената Сабирзянова (под домашним арестом с 20 июня), 13 млн рублей, из которых следующему участнику схемы — Ильгизу Аминову передал 7 млн. Заметим, Измайлов и Аминов в прошлом являлись нерядовыми сотрудниками МВД Татарстана. Первый, по данным источников «Реального времени», служил в угрозыске, второй занимал пост замначальника отдела БЭП в УВД Казани.

Вчера обоим Советский райсуд Казани избрал меру пресечения. Признавший вину в посредничестве Измайлов отправился под домашний арест, Аминов — в СИЗО. Участие в коррупционном преступлении и получение 7 млн рублей последний отрицает. Версия защиты такова — отставник экономической полиции получил деньги в куда меньшей сумме за оказание вполне законных юридических услуг.

Советский суд Казани отправил подозреваемого в посредничестве Измайлова под домашний арест, Аминова в СИЗО. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В обоснование своей позиции Аминов на заседании представил аудиозапись разговора с Измайловым. По данным силовиков, сам Измайлов уверяет — разговор был постановочным, Аминов знал, что следователи могут выйти на него, и решил подстраховаться. При этом убеждал Измайлова немедленно уйти добровольцем на СВО, чтобы избежать общения со следователями. Напоминал про непогашенную судимость, уверяя, что новое обвинение обернется посадкой. Также признавший вину посредник рассказывал, что первоначально за подключение своих связей и решение налоговой проблемы «ГрэйтСтроя» знакомый запрашивал 20 млн рублей, однако они — Измайлов и Сабирзянов — озвучили выше по цепочке сумму в 35 млн, решив наварить 15 млн рублей.

Фигурантов из налоговой в деле пока нет. Оперативное сопровождение СК в данном деле осуществляют сотрудники УФСБ по Татарстану. Как уверяет один из источников, попытку порешать вопрос с недоимкой в бюджет чекисты и следователи выявили в ходе расследования совершенно другого дела.

Бывший депутат Казани и его космические контракты

Что касается Владимира Никишова, то его задержали еще 25 июня. А 27-го тот же Советский райсуд Казани отправил на нары этого обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере — не помогло даже признание вины.

Впрочем, апелляционная инстанция нашла основания для более мягкой меры пресечения. Как выяснило «Реальное время», 15 июля по решению судьи Верховного суда Татарстана Валентины Селиваненко бенефициар «ГрэйтСтроя» вышел из СИЗО — ему избран домашний арест.

При этом Никишов сохранил статус обвиняемого и в налоговом преступлении, детали которого также представляют интерес. По данным «Реального времени», в марте 2025-го «ГрэйтСтрой» проиграл арбитражный спор с ФНС в московском арбитраже, а в начале июля не смог добиться отмены этого решения в апелляции.

Новый госзаказчик «Грэйтстроя» занимается разработкой и производством ракетных двигателей. телеграм-канал госкорпорации "Роскосмос"

Согласно материалам арбитражного дела, интерес московских налоговиков к казанской стройфирме появился в связи с ее государственными контрактами. В проверяемый период учредитель «ГрэйтСтроя» занимал пост директора и был депутатом Казанской городской думы, а значительным источником дохода его фирмы являлась выручка от исполнения госзаказа, в том числе в сфере реализации нацпроекта «Экология» (два контракта на общую сумму свыше 1 млрд рублей, последний был заключен уже за рамками проверяемого периода — в марте 2023-го).

Заинтересовали проверяющих и два контракта с воронежским АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (далее — КБХ), заключенные в октябре 2021 года почти на 5 млрд рублей. Этот заказчик входит в госкорпорацию «Роскосмос» и занимается разработкой и выпуском жидкостных ракетных двигателей для космоса. На воронежских движках запускают с космодромов отечественные ракеты-носители — пилотируемые и непилотируемые.

По условиям одного госконтракта, казанцы должны за 3,4 млрд провести до марта 2028 года реконструкцию и техническое перевооружение для создания на КБХ объединенного производства жидкостных ракетных двигателей для ракетоносителя «Союз», а по второму — выполнить за 1,7 млрд реконструкцию и модернизацию производства для серийного изготовления двигателей 14Д23 до октября 2025-го (один из источников уверяет — этот срок уже продлен). При этом, согласно техзаданиям, помимо строительных работ «ГрэйтСтрою» предстоит поставка солидных партий специфического оборудования от видеоэндоскопов и генераторов влажного газа до мостовых электрических кранов, насосных станций и электропечей. В перечне — даже ультразвуковая ванна.

Депутат Владимир Никишов в общественной приемной Московского района Казани (2017 год). https://tatarstan.er.ru

Всего в активе компании Никишова 18 госконтрактов на общую сумму 8,6 млрд рублей. При этом крупные бюджетные заказы из Татарстана «ГрэйтСтрой» не получал лет 10. Хотя некогда входил в число любимых подрядчиков ГИСУ РТ и плотно работал по объектам Госжилфонда. В свое время выступал подрядчиком застройки казанского ЖК «Салават купере», где позже открыл свой ТРК.

В настоящее время, помимо проектов со структурой «Роскосмоса», казанский застройщик занимается реконструкцией водозабора в Костромской области за 592 млн рублей и поставкой оборудования для гальванического производства в рамках реконструкции на Казанском заводе точного машиностроения — по оборонному заказу от Минпромторга РФ на 433 млн.

Треть доначисленной налоговиками задолженности была погашена по результатам проверки — 254 млн рублей просто списали со счета, еще часть компания погашала по установленному графику, планируя со временем полностью рассчитаться. Если не помешают силовики.