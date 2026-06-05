Объем торгов стройматериалами в Казани составил почти 3 млрд рублей в первом квартале

Среди проблем отрасли строительства — сложности с расчетом стоимости материалов и транспортных расходов, а также дефицит квалифицированных кадров

Фото: Мария Зверева

В Татарстане на расширенном заседании Правления Союза строителей Татарстана обсудили вопросы ценообразования в строительной отрасли. Заседание провел заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, президент Союза строителей РТ Ильшат Гимаев.

Участники отметили, что в 2026 году ключевой задачей станет интеграция системы ФГИС ЦС с электронными торговыми площадками для более точного учета рыночных цен. Татарстан уже тестирует такие механизмы, анализируя данные биржевых торгов. Среди проблем отрасли названы недостаточная наполняемость системы, сложности с расчетом стоимости материалов и транспортных расходов, а также дефицит квалифицированных кадров.

Отдельно отмечена роль биржевых торгов. Директор Казанского филиала АО «Биржа ЦТС» Дмитрий Золотов сообщил, что в первом квартале объем торгов строительными материалами составил почти 3 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что с начала года в Татарстане составили свыше тысячи протоколов о нарушениях на стройках. Сумма штрафов составила около 80 млн рублей, а за весь прошлый год — свыше 300 млн. Тем не менее количество нарушений у застройщиков республики сокращается, сообщили в Инспекции Госстройнадзора РТ на брифинге.

Наталья Жирнова