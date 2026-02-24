Суд взыскал с организации в Казани 100 млн рублей за незаконное вознаграждение

Уголовное дело по факту дачи и посредничества во взятке находится на стадии расследования

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Вахитовского района совместно с Управлением ФСБ России по Татарстану провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и выявила нарушение со стороны ООО «Грэйтстрой». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Установлено, что учредитель компании передал посреднику 55 млн рублей для передачи должностным лицам налоговых органов с целью уменьшения налоговой задолженности.

По ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ суд назначил организации штраф в размере 100 млн рублей. Уголовное дело в отношении взяткодателя и посредника по ч. 4 ст. 291.1 и ч. 5 ст. 291 УК РФ находится на стадии предварительного расследования.

Ариана Ранцева