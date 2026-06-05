Рынок такси в Татарстане увеличился на 271% с 2019 года

В реестре служб заказа легкового такси республики числится 32 оператора, из которых 26 являются юридическими лицами и 6 — индивидуальными предпринимателями

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с января 2026 года зарегистрировались 6,1 тысячи перевозчиков легкового такси. Большинство из них — 5554 — являются самозанятыми, 504 имеют статус индивидуальных предпринимателей, еще 42 относятся к юридическим лицам, сообщает Минтранс РТ.

В реестре служб заказа легкового такси республики числится 32 оператора, из которых 26 являются юридическими лицами и 6 — индивидуальными предпринимателями. Общее количество автомобилей, имеющих разрешение на осуществление деятельности такси, превышает 24 тысячи.

Отмечается, что после внедрения федерального регулирования рынка такси в России были введены три взаимосвязанных реестра — перевозчиков, легковых такси и служб заказа. Это позволило существенно вывести отрасль из «серой» зоны. Для сравнения, в 2019 году в Татарстане было выдано разрешений только на 6589 автомобилей, тогда как на сегодняшний день их число превысило 24 тысячи, увеличившись на 271,2% за весь период.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что Федеральный реестр такси (ФГИС «Такси») хотят объединить с национальным мессенджером «Макс». Об этом сообщил директор «Ситуационно‑информационного центра» (СИЦ) Минтранса России Александр Кисляков на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».



Наталья Жирнова