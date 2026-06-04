AirAsia предложила открыть прямое авиасообщение между Юго-Восточной Азией и Казанью

Компания является одним из крупнейших авиаперевозчиков Азии, который выполняет рейсы по более чем 400 направлениям в 25 странах

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании Capital A и сооснователем AirAsia Group Тони Фернандесом. Они обсудили возможное сотрудничество в сфере авиаперевозок и запуск прямых рейсов.

Тони Фернандес рассказал, что AirAsia — один из крупнейших авиаперевозчиков Азии, который выполняет рейсы по более чем 400 направлениям в 25 странах. Компания также работает в логистике и других смежных сферах. На встрече предложили рассмотреть запуск прямых рейсов в Казань, что могло бы укрепить связи Татарстана с Юго-Восточной Азией.

Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в таком сотрудничестве и развивает авиационную инфраструктуру. Он поручил профильным ведомствам проработать возможность открытия прямых авиарейсов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Татарстан активно инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры, уделяя особое внимание авиации как ключевому звену для интеграции региона в международные логистические и туристические маршруты, — отметил раис республики.

Ранее из Казани открыли туристические рейсы во вьетнамский Дананг. Самолеты будут отправляться по фиксированному расписанию — по средам и субботам.

Наталья Жирнова