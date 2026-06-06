В России запустят новую программу субсидирования лизинга гражданских судов

Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компаниям на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна

Фото: Максим Платонов

Минпромторг России планирует запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов.

— Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компаниям на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна,— сказал глава ведомства Антон Алиханов в разговоре с РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

Средства направят в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования».

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о планах выпуска в 2026 году четырех самолетов Ту-214, которые собираются на Казанском авиационном заводе. По словам главы ОАК Вадима Бадехи, которые приводит ТАСС, в следующем, 2027 году производство будет увеличено до восьми машин, а в перспективе предприятие готово выпускать до 20 самолетов ежегодно.

Денис Петров