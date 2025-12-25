В Татарстане впервые заменили локтевой сустав бойцу, пострадавшему в бою

Протез создан на основе зарубежного аналога

В РКБ Татарстана впервые в ПФО провели редкую для травматологии операцию — эндопротезирование локтевого сустава. Хирургическое вмешательство стало возможным благодаря приглашению ведущего специалиста — заведующего травматологическим отделением №4 Клинического медико‑хирургического центра Омска Александра Тютюнникова.

Пациент — 23‑летний Василий Сундеров — получил тяжелое ранение в бою под Авдеевкой: осколок мины пробил локоть навылет, полностью изменив анатомию сустава. Для восстановления подвижности конечности было принято решение об установке протеза, разработанного и собранного в Новосибирске, сообщает пресс-служба РКБ.

Протез создан на основе зарубежного аналога. Его используют в клинической практике уже около четырех лет. Сама операция длилась примерно два часа и прошла успешно. Период заживления также завершился без осложнений.

Тютюнников пояснил, что подобные операции относятся к категории редких — изнашиваемость локтевых суставов ниже, по сравнению с другими суставами, поэтому потребность в эндопротезировании возникает значительно реже. Особую сложность в данном случае представляла полностью измененная анатомия сустава пациента, фактически отсутствовавшего после ранения.



Рената Валеева