Спад автопрома Татарстана вызвал «болезненную корректировку» у смежников

Часть предприятий сократила персонал, как КЭМЗ, но есть и те, кто свернул работу

Фото: Реальное время

Кризис российского автопрома повлек значительное падение производства и продаж в смежных отраслях. Проблемы «Казанского электромеханического завода», где уволили 70% сотрудников на фоне снижения заказов, «Реальному времени» прокомментировали в Минпромторге Татарстана, указав, что сократить персонал также был вынужден еще ряд предприятий республики, например РИАТ и Актанышский агрегатный завод. С какими сложностями столкнулись эти компании и какой урон ждет отрасль в целом — подробности в материале.

Минпромторг: «Причины — в падении рынка, дорогих кредитах, конкуренции с Китаем»

С начала года объем выпуска автомобилей, прицепов и полуприцепов в Татарстане резко снизился на 31,8%. Автопром тесно связан с поставщиками комплектующих, логистикой, сервисным обслуживанием и другими секторами экономики. Поэтому снижение спроса на автомобили повлекло сокращение заказов для смежных предприятий, что вызвало цепную реакцию спада в смежных отраслях — металлообработке, производстве резины, пластмасс, электроники и т.д.

Так, на фоне значительного снижения загрузки мощностей, «Казанский электромеханический завод» был вынужден уволить 70% своих сотрудников. Как сообщил источник издания, кроме основного персонала на предприятии работали осужденные одной из казанских колоний. Они и сейчас остаются трудиться на заводе, а большинство вольнонаемных рабочих покинули производство.

— В Минпромторге РТ о данной ситуации в курсе, в том году проводилась балансовая комиссия. Причины в падении рынка, дорогих кредитах, конкуренции с Китаем, — прокомментировали «Реальному времени» бедственное положение КЭМЗ в Минпромторге Татарстана и заявили, что к сокращениям из-за спада производства прибегли и другие компании республики, — В основном это предприятия, связанные с автопромом. Например, РИАТ, Актанышский агрегатный завод.

Оценивая ситуацию в целом на промышленных предприятиях республики, в министерстве назвали ее удовлетворительной, отметив, что наибольший спад произошел у производителей автокомпонентов и автозаводов: «Причина — падение рынка грузоперевозок, дорогие кредиты, экспансия китайского автопрома. Напомним, что в целом по итогам 2025 года ИПП составил 109,9%, отгрузка превысила 6 трлн рублей». Говоря о возможных мерах поддержки для этих предприятий, в Минпромторге РТ сообщили следующее: «Можно рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки до стабилизации ситуации».

Смежники КАМАЗа: «Это вынужденная оптимизация»

Компания «Риат» — официальный дилер и партнер «КАМАЗа» по созданию его специальных автомобилей. В условиях кризиса на рынке тяжелых грузовиков их продажи в России упали более, чем наполовину. У челнинского автогиганта падение составило 16%, тем не менее, здесь готовятся к новому переводу своих подразделений на четырехдневку, уже менее, чем через два месяца. При выручке в 315 млн убыток автозавода составил 37 млрд рублей, то есть вырос в 11 раз.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Спад производства на КАМАЗе привел и к снижению продаж у его смежников. Это вынудило компании оптимизировать расходы, в том числе за счет сокращения численности или штата работников. «Реальному времени» в компании «Риат» подтвердили, что также пошли на этот шаг, но речь идет о небольшом количестве сотрудников.

— Мы сократили 11 человек, то есть немного — это даже не 10% от общего числа сотрудников. Всего на нашем предприятии трудится 900 рабочих. Тем не менее это вынужденная оптимизация штата, поскольку и у нас идет снижение заказов — спад производства всех коснулся, — пояснила начальник отдела кадров предприятия Алия Валишина.

«Актанышский агрегатный завод» производит автокомпоненты для грузовой техники, в том числе 12 видов деталей для КАМАЗа. С 2020 года он входит в структуру ГК «Ростар» известного челнинского предпринимателя Сергея Ключникова. В марте стало известно, что завод может приостановить работу из-за серьезных трудностей. На запрос издания в НПО «Ростар» пока не ответили, с Ключниковым связаться не удалось, но его помощница Евгения подтвердила эту информацию:

— Завод закрыт, точную дату не назову, но еще в том году мы его закрыли, — сообщила она.

Власти Актаныша: «По сути завод не работает, но юридически числится действующим»

— В прошлом году в феврале-марте увезли все оборудование и станки в Челны, а там поставить и полностью настроить не смогли, — более детально рассказали о ситуации на заводе в исполкоме Актанышского района, — На их место сюда в Актаныш должна была приехать и начать работу компания «Ар Си Эр», она тоже в группу «Ростар» входит. Но они так и не приехали. Обещали, но ничего не сделали. Получается, что здесь на заводе ничего нет — никаких станков, а по документам идет, как будто Актанышский агрегатный завод работает и у него снижение ИПП.

На какое челнинское предприятие группы увезли мощности завода, в исполкоме не знают. По его информации, ранее на предприятии работало полторы сотни человек: «Изначально было 157 рабочих, а потом всех сократили, но там почему-то двух-трех человек оставили. По сути завод совсем не работает, так что я не знаю, что они там делают. А юридически завод не закрыт и числится действующим из-за того, они что-то делают на территории Челнов. Что у них с объемами производства и прибылью мы не знаем, связи никакой, они нас не информируют».

Всего в районе пять крупных промышленных предприятий, включая агрегатный завод, который фактически здесь уже не работает. Как и многие российские промышленники, они испытывают определенные сложности.

— На остальных предприятиях также идет снижение индекса промышленного производства, но они хотя бы работают, сокращений персонала у них нет. На молочном заводе тоже плохо все, но они пока держатся. У хлебоприемного предприятия в составе «Агросилы» в начале года шло снижение за счет того, в феврале была реконструкция — линию поменяли, но в марте есть уже движение. На Актанышском хлебокомбинате объем производства не упал, но они почти год цены не повышали и по стоимости сильно упали. Теперь собираются поднять, — сообщили в исполкоме.

В районе подтвердили, что проблемы агрегатного завода начались с падением производства у КАМАЗа: «В прошлом году нам объяснили, что у них и так 40 тысяч машин стоят. То, что мы изготовляли, им не надо было». Кроме того, изданию сообщили, что на базу этого актанышского предприятия в марте завезли четыре станка для производства водяных поршневых насосов, но не для агрегатного завода, а для работы «Ар Си Эр».

«Последствия для Татарстана не критичные, но чувствительные»

В условиях продолжающегося падения производства машин кризис угрожает занятости в городах, ориентированных на автопром, — это Тольятти, Набережные Челны, Нижний Новгород. Под ударом тысячи смежных предприятий, что может привести к росту нагрузки на бюджеты всех уровней, считают эксперты.

Падение в строительстве, логистике и сельском хозяйстве привело к сокращению спроса на грузовики, спецтехнику и сельхозтехнику. Например, продажи крупнотоннажных грузовиков упали на 56%, а строительно-дорожного транспорта — на 41,3% за 9 месяцев 2025 года. Российская экономика, по данным Росстата, показала рост в 2024 году на 4,9%, в 2025-м — на 1%.

— Все мы понимаем, что значительная часть положительной динамики обусловлена отраслями, прямо или косвенно завязанными на «оборонку» и госзаказы, — заявил президент АРБ Гарегин Тосунян. — В гражданском секторе во многих отраслях началась рецессия. Посмотрите на динамику инвестиций — это качественный индикатор деловой активности. Минус 2,3% (после роста в 8%) — это очевидное сжатие инвестиционной активности.

Падение автопрома ударило по всей цепочке смежников: металлообработка, логистика, электрооборудование и так далее, сообщил экономический аналитик Денис Миролюбов. Последствия для Татарстана, по его словам, будут «не критичные, но чувствительные — все-таки автопром и спецтехника являются важной часть промышленной экосистемы региона».

— На практике это может означать снижение загрузки мощностей, неполную занятость и экономию на сотрудниках. Если же спад будет продолжительным, то значительный урон получит вся цепочка поставок. Говорить о лавине массовых сокращений на предприятиях не приходится, несмотря на общую тяжелую ситуацию в стране. Сейчас скорее происходит не общий обвал занятости, а болезненная корректировка в капиталоемких отраслях, — заявил он.

Наибольший спад произошел в сегменте коммерческого автотранспорта и на связанных с ним производствах. Конкретно в Татарстане это видно по выпуску автомобилей и прицепов, а на федеральном уровне — по грузовому рынку, падают как продажи, так и производство, указал эксперт.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Мы видели и заявления КамАЗа о том, что компания не ожидает восстановления рынка грузовиков в 2026 году. Причины понятны: дорогое финансирование и общий спад инвестиционной активности делают свое дело. Самые большие риски у отраслей, завязанных на инвестиционный спрос и кредитный цикл: спецтехника, производители комплектующих, электротехническое производство и коммерческий автопром. Сырьевые сегменты могут чувствовать себя спокойнее, особенно в свете растущих цен на нефть, — заключил Миролюбов.

Прогноз: «Замедление ИПП до 1,7-1,9%, массовые увольнения на предприятиях»

Снижение производства в автопроме произошло по нескольким причинам, указал Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». По словам спикера, это обусловлено высокой ключевой ставкой, которая ограничивает автокредитование, снижая спрос на автотехнику: «Снизилось количество заказов на автомобильный транспорт, так как заказчики сокращают бюджеты на его приобретение. Влияет на производство автомобилей утилизационный сбор и фискальная нагрузка, что повышает себестоимость производства и конечную цену. Сказывается и значительный объём автотехники из КНР на отечественном рынке, которая будучи дешевле, вытесняет отечественную продукцию».

— Еще одной причиной является сложная ситуация в экономике, что негативно влияет на экспорт автотехники. Последствиями снижения производства автомобилей в республике могут стать замедление индекса промышленного производства в регионе до 1,7-1,9%, массовые увольнения на предприятиях, производящих автомобили, увеличение уровня износа оборудования. Пострадать могут и смежники автопрома, которые будут вынуждены сокращать свое производство, терять квалифицированные кадры, — отметил Дмитрий Баранов.

К числу последствий эксперт также отнес снижение продаж автомобилей в республике и в целом по стране, замедление развития автомобильных кластеров региона. Наиболее пострадавшими, по его словам, могут стать отрасли, которые зависят от внутреннего спроса, кредитов и экспорта.

«Это производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов, может пострадать производство автокомпонентов. Также трудное положение может ждать металлургию и машиностроение из-за просроченных долгов, износа оборудования и слабого спроса от автопрома и строительства», сообщил он. Кроме того, по его словам, есть риски для производства пластмасс и резиновых изделий, что также обусловлено сокращением спроса со стороны автомобильной промышленности и строительства, высокой стоимостью заемных средств. Менее уязвимыми будут добыча нефти и нефтепереработка, производство электрооборудования, химическое производство — эти отрасли, по мнению аналитика, могут в 2026 году показать рост.