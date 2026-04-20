За неиспользование — изъятие, за борщевик — штраф до миллиона

Росреестр Татарстана разъяснил, за что у собственника могут изъять неиспользуемый участок, а Минземимущества пошло в атаку на нерадивых владельцев

Фото: Реальное время

Татарстанский Росреестр опубликовал пять критериев, по которым земельный участок может быть признан неиспользуемым и изъят. Три из них касаются строительства, оформления и содержания зданий, и два посвящены садовым, огородным и приусадебным участкам. Судебные процессы по изъятию уже идут в республике и коснулись в том числе известных людей. Корреспондент «Реального времени» выяснила, какие обстоятельства помогут избежать изъятия, что грозит собственникам участков в садовых товариществах и как на ситуацию может повлиять борщевик Сосновского.

За неиспользование — «экспроприация», за борщевик — штраф до миллиона

Росреестр Татарстана выпустил разъяснение, по каким признакам участок может быть признан неиспользуемым и, соответственно, изъят. Основных критериев пять:

для земельных участков, предназначенных для строительства, — отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение 5 лет с момента оформления прав на земельный участок (за исключением случаев, когда определен иной срок, например, в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории);

для земельных участков, предназначенных для ИЖС, — отсутствие построенного и зарегистрированного дома в течение 7 лет с момента оформления прав на земельный участок;

для земельных участков, на которых уже построены здания/сооружения, — если имеются разрушения крыши, стен, окон или оконных стекол и собственник в течение года с момента фиксации состояния участка инспектором не приступил к их восстановлению;

для садовых, огородных и приусадебных участков — если они заросли сорными растениями и в течение 1 года, после того как состояние участка зафиксировал инспектор, на 50% или более его площади остаются сорные растения высотой более 1 метра, деревья и кустарники, не являющиеся предметами благоустройства и озеленения, а в границах населенных пунктов — также если более 50% площади участка захламлено или загрязнено отходами;

на освоение неосвоенных садовых и огородных земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, которые невозможно использовать сразу после приобретения прав, на выравнивание рельефа, проведение корчевания, осушение, уплотнение грунта, очистку от сорняков отводится 3 года — при превышении срока участок также может быть признан неиспользуемым.

К неиспользуемым участкам относятся садовые, огородные и приусадебные участки, если они заросли сорными растениями и в течение 1 года после того, как состояние участка зафиксировал инспектор, на 50% его площади остаются сорные растения.

Согласно правительственному постановлению, возможны лишь два исключения, когда такой земельный участок не подпадает под изъятие:

если на основании судебного акта или акта уполномоченного органа на участок наложен арест или запрет на использование в соответствии с его целевым назначением и (или) разрешенным использованием;

в течение времени, когда земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключающих такое использование.

В марте 2026 года правительство РФ внесло поправку в постановление от 31 мая 2025 года «Об установлении признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков». Если ранее одним из таких признаков считалось зарастание 50% площади участка сорняками, то сейчас внесено уточнение: зарастание борщевиком Сосновского не является основанием для вывода о неиспользовании участка, если это растение признано опасным видом инвазивного (чужеродного) растения согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды». Таким образом, была исключена неоднозначность в трактовке законодательства и обеспечивалось более точное его применение при оценке состояния сельскохозяйственных земель.

В Татарстане эта поправка более чем актуальна: 26 февраля 2026 года Кабмин республики утвердил перечень опасных видов инвазивных растений из 10 пунктов, и первым в этом перечне значится борщевик Сосновского.

Зарастание борщевиком Сосновского не является основанием для вывода о неиспользовании участка, если это растение признано опасным видом инвазивного (чужеродного) растения.

При этом с 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон, обязывающий собственников участков, арендаторов и пользователей земли под инфраструктуру бороться с опасными инвазивными растениями. Штраф за пренебрежение этим требованием на сельхозземлях для граждан составляет 2—5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20—50 тыс., для юрлиц — до 1 млн. Получается, что заросли борщевика могут стать своего рода «охранной грамотой» от изъятия участка, но собственникам — юридическим лицам заплатить за это придется очень дорого.

Механизм неясен, но с сорняками бороться надо

Председатель Верхнеуслонского отделения Союза садоводов Павел Бойко рассказал «Реальному времени», что, по его данным, в ближайшее время кадастровая стоимость земельных участков сельхозназначения будет увеличена до рыночных величин в целях пополнения бюджета.

— При этом ежегодное повышение налога на землю для физических лиц не может превышать 10%, — заметил он. — Поэтому, я думаю, процесс изъятия сельхозземель не является самоцелью, а направлен на то, чтобы подстегнуть собственников-юрлиц к их использованию. У нас в районе таких изъятий не было, не сталкивался я пока и с изъятием участков у садоводов.

«Кому и на каких основаниях изъятый участок отдадут впоследствии?» Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бойко отметил, что пока ему неясен сам механизм изъятия неиспользуемых садовых участков:

— Если их выделял исполком местного совета, участок по логике должен уйти в общую, назовем так, конкурсную массу района. А кому и на каких основаниях его отдадут впоследствии? Будет ли он реализован с торгов или на каких-то льготных условиях его отдадут другим садоводам в СНТ? Есть ли у СНТ право для внеочередного приобретения этого участка? И как это будет оформляться документально?

Кроме того, по его мнению, изъятие у собственников участков в СНТ может обернуться потерями для местного бюджета, куда поступают средства от налогов на землю и налогов на имущество. После изъятия участка налоговых поступлений от него не будет по крайней мере в течение некоторого времени. И об этом, считает Бойко, думать надо заранее.

— Изымать неиспользуемые участки в СНТ надо, и тянуть с этим нельзя, — высказала противоположное мнение садовод, бывшая председатель одного из казанских СНТ Тамара Х.



— Мое мнение непопулярное, поэтому я не называю свое СНТ и прошу не публиковать мою фамилию. Но я говорю то, что есть на самом деле. В черте Казани и в ближайших пригородах последние полтора-два десятилетия наметилась тенденция: предприимчивые граждане скупают участки у стариков, иногда за бесценок, члены правлений и председатели СНТ правдами и неправдами «прихватизируют» заброшенные участки, а потом эти земли годами не обрабатываются, зарастают сорняками. Они ждут своего часа, для перепродажи, и растут в цене, их собственники годами не платят членские взносы, взыскание которых через суд — процедура дорогостоящая и непростая, а семена сорняков тем временем летят к соседям.

Громкое изъятие

Тем временем изъятие неиспользуемых земель в республике идет полным ходом. И самой громкой обещает быть история судебного спора Минземимущества с семьей бывшего исполнительного директора Госжилфонда при раисе Татарстана Талгата Абдуллина.

В производстве Арбитражного суда Татарстана находится исковое заявление Минземимущества РТ к ООО «Агрофирма «Омара» из Мамадышского района об изъятии земельных участков сельхозназначения общей площадью более 15,86 га. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», руководителем агрофирмы является Талгат Абдуллин, а агрофирма, о которой идет речь, через ООО «Бизнес-инвест» принадлежит на 50% ему, а на остальные 50% — в равных долях Булату Талгатовичу Абдуллину и Ринату Медхатовичу Абдуллину. Ранее, в августе 2025-го, Минземимущества РТ инициировало иск к КФХ «Семиозерка», учредителем и главой которого является Шавкат Медхатович Абдуллин, — об изъятии 54,7 га неиспользуемых сельхозземель в одноименном селе.

Оба эти исковые заявления пока не рассмотрены. «Реальному времени» не удалось связаться с владельцами предприятий по телефону, им направлены запросы о причинах длительного неиспользования участков, ответы на которые будут опубликованы по получении.

27 марта в Лаишевском райсуде было зарегистрировано исковое заявление Минземимущества об изъятии земельного участка сельхозназначения площадью 4,5 га в Кирбинском сельском поселении. В 2024 году проверка Россельхознадзора установила, что его собственница вырыла там котлован площадью 1 006 кв. м и глубиной 7 м, а также складировала на площади 1 379 кв. м строительные отходы. Предписание о рекультивации и вовлечении участка в сельхозоборот она не выполнила.

Изъятие неиспользуемых земель в республике идет полным ходом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И если судьба этой земли еще не решена, то заросший метровыми сорняками участок сельхозназначения площадью 7,9 га в Новоникольском сельском поселении Альметьевского района суд изъял у собственника еще в марте 2025 года — за то, что тот с августа 2023 года так и не удосужился исполнить предписание об использовании его по назначению.

