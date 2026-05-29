В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели человека при столкновении катера с баржей

Плавучая баржа используется как ограждение на местной лодочной станции

Следком РТ по факту происшествия на воде 26 мая, в котором маломерное судно столкнулось с плавучей баржей, используемой как ограждение на местной лодочной станции в Чистополе, возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.

В результате инцидента погиб 47-летний мужчина. Второй пассажир катера, 43-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.

Ведется следствие, проводятся экспертизы и допросы свидетелей для установления всех обстоятельств случившегося.

Наталья Жирнова