Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП с автобусом в Казани, где пострадали дети

Пострадавшим уже оказывают медпомощь

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств ДТП с участием автобусов в Казани.

Напомним, что авария произошла 28 мая на Горьковском шоссе. В результате ДТП пострадали 16 человек, включая детей. Им уже оказывают медпомощь.

Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи Татарстана уже проводят расследование. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Никита Егоров