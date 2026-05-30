Бизнес-обзор: в Казани банкротят «КЭР-Инжиниринг» и ПК «ЭНЭЛТ»

Казанский переработчик вторсырья — комплекс «Экология Поволжья» — доверил управление бизнесом родственнику

На этой неделе татарстанский арбитраж принял в производство иск о банкротстве одного из предприятий в составе «КЭР-Холдинга» Хамиса Махянова — налоговики предъявляют «КЭР-Инжинирингу» долг перед бюджетом в 67,5 млн рублей. Того же статуса добивается контрагент в отношении татарстанского производителя энергооборудования ПК «ЭНЭЛТ». Глава и собственник казанского предприятия по переработке вторсырья «Экология Поволжья» Рустем Даминов уступил руководство компанией родственнику, подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Кредитор требует банкротства ЭНЭЛТа

Казанская компания «Электрокомплект» заявила о намерении подать заявление о банкротстве ПК «ЭНЭЛТ». Ранее кредитор выиграл спор с производственной компанией в составе одноименной группы Алексея Кремера о неисполненных обязательствах по договору поставки.

Крупный татарстанский производитель энергооборудования был основан бизнесменом в 2007 году. В разные годы компания принадлежала пяти предпринимателям, включая Кремера. Но еще в 2014-м ее покинул Михаил Желнов, в 2022-м — Сергей Костелянец, в 2024-м — Олег Прокофьев. Последний пережил нападение в 2016 году, в бизнесмена выстрелили в подъезде собственного дома, дело о покушении на его жизнь расследовал Следком.

Сейчас Кремер сосредоточил в своих руках 69,51%, его партнер Елена Румянцева — 30,49%. Выручка группы в прошлом году сократилась на 13%, до 1,7 млрд, чистая прибыль составила чуть более 33 млн рублей.

Компания работает в области систем бесперебойного электропитания для объектов энергетики, промышленности, связи и транспорта. Производит автономные энергоустановки, распределительные устройства переменного и постоянного тока, климатические шкафы для телекоммуникаций. Имеет инжиниринговые центры и представительства в России и СНГ, занимается проектированием, поставкой и монтажом оборудования.

На счету предприятия около тысячи реализованных проектов для крупнейших электросетевых и электрогенерирующих холдингов России в области интеллектуальной энергетики. В частности, ЭНЭЛТ работал на строительстве Верхоянской АГЭК в Якутии — самой большой солнечной станции за полярным кругом.

У «КЭР-Инжиниринга» выросли долги по налогам

В понедельник Арбитражный суд Татарстана принял в производство заявление о банкротстве еще одной крупной энергетической компании из Казани. Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области требует признать предприятие «КЭР-Инжиниринг» финансово несостоятельным за долги перед казной в 67,5 млн рублей.

Должник — многопрофильное предприятие в составе «КЭР-Холдинга» Хафиса Махянова, одного из ведущих игроков на российском рынке инжиниринговых услуг. В портфеле компании — реализация многих крупных проектов, большинство из которых запустили на стратегических объектах — это теплоэлектростанции, подстанции, нефтехимические предприятия, мостовые переходы и т.д.

Однако два года подряд выручка группы падает: по итогам прошлого года оборот сократился на 44%, до 871 млн рублей, размер убытков составил 209 млн. Что касается «КЭР-Инжиниринга», его показатели пока в плюсе — выручка 860 млн со скромной чистой прибылью чуть более 1 млн.

Новый шэф в «Комплексе «Экология Поволжья»

В казанской компании по переработке вторичного сырья — «Комплекс «Экология Поволжья» — сменилось руководство. С момента регистрации предприятием управлял его собственник Рустем Даминов. Но с понедельника у руля встал, вероятно, его родственник Анас Даминов, который также является директором и выступает совладельцем челнинской фирмы того же профиля «Экком».

Казанская компания на рынке работает 15 лет, оказывает широкий спектр услуг: от приема и вывоза отходов, до разработки экологической документации и производства полимерных гранул. Главный офис компании находится в татарстанской столице, также есть два филиала и три собственные производственные площадки в республике.

Предприятие сообщает, что за время деятельности приняла 13 172 тонны полимеров. За услугами утилизации отходов к ней обратились 979 компаний. Однако в последние годы маржинальность бизнеса в целом у переработчиков вторсырья заметно снизилась, многие предприятия понесли убытки.

У «Комплекса «Экология Поволжья» оборот за год вырос на 11%, до 209 млн рублей, но чистая прибыль упала до полумиллиона рублей. Самым прибыльным предприятием Рустема Даминова остается челнинский «Экком» с выручкой в полмиллиарда рублей.

Вячеслав Пимурзин запускает новый проект, бизнес у «Тюбетейки» проиграл спор с городом

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях из жизни татарстанского бизнеса. Владелец компании «Твой дом», казанский бизнесмен Вячеслав Пимурзин, известный проектами в сфере редевелопмента, пришел к соглашению с основным кредитором Ильдусом Муратшиным в рамках спора в арбитраже.

Основатель «Доступного офисного фонда» договорился о возможных вариантах урегулирования спора: «Нам удалось наладить конструктивный диалог», — сообщил он. Параллельно предприниматель запускает новый проект по созданию «Креативного кластера» на ул. Технической с общей суммой вложений в 1,2 млрд рублей, для которого уже нашел инвестора. Подробностями глава ДОФ поделился в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

Собственники коммерческой недвижимости вблизи Московского рынка в Казани потерпели поражение в судебной борьбе за сохранение своих зданий. Два ключевых решения — Верховного суда РТ и Арбитражного суда РТ — подтвердили законность планов города по изъятию земельных участков и сносу построек для обустройства нового сквера. Спор затронул интересы нескольких предпринимателей, включая компании «Светлана», ШмАз, «Ювелирный дом «Алтын» и частного собственника Вадима Лавренова. Развитие ситуации стало важным прецедентом в вопросах градостроительного планирования и баланса частных и публичных интересов, считают эксперты. Подробности в материале «Реального времени».