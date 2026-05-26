Следователи устанавливают обстоятельства ЧП с лодкой в Чистополе

На лодочной станции маломерное судно столкнулось с пирсом, один человек погиб

В Татарстане следователи выясняют обстоятельства столкновения лодки с пирсом, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщила пресс-служба СКР, это произошло утром 26 мая на лодочной станции в Чистополе. Маломерное судно столкнулось с пирсом. Причем в лодке находились два человека. В результате ЧП один мужчина погиб, второй получил различные травмы.

— Следователи СК на транспорте проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — говорится в сообщении.

Никита Егоров