В Казани произошло серьезное ДТП с автобусами — возбуждено уголовное дело
Собирается пробка от озера Лебяжьего до остановки «Магазин «Факел»
На Горьковском шоссе в Казани случилось ДТП с участием двух пассажирских автобусов. По словам очевидцев, один из них влетел в другой после резкого торможения. В результате аварии пострадали несколько пассажиров, сообщает Следком РФ по РТ.
По факту ДТП следственными органами комитета было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Решается вопрос о назначении специальных экспертиз, которые помогут выяснить причины аварии и определить степень ответственности участников происшествия.
Согласно данным «Яндекс Карт», от озера Лебяжьего до остановки «Магазин «Факел» собирается пробка.
