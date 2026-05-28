В Казани произошло серьезное ДТП с автобусами — возбуждено уголовное дело

Собирается пробка от озера Лебяжьего до остановки «Магазин «Факел»

На Горьковском шоссе в Казани случилось ДТП с участием двух пассажирских автобусов. По словам очевидцев, один из них влетел в другой после резкого торможения. В результате аварии пострадали несколько пассажиров, сообщает Следком РФ по РТ.

По факту ДТП следственными органами комитета было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Решается вопрос о назначении специальных экспертиз, которые помогут выяснить причины аварии и определить степень ответственности участников происшествия.

Согласно данным «Яндекс Карт», от озера Лебяжьего до остановки «Магазин «Факел» собирается пробка.



Наталья Жирнова