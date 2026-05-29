«КОС-Синтез» в третий раз подряд выиграл чемпионат России

«Казанский отличный суперклуб» в седьмой раз стал сильнейшим в стране

Семикратные! . Фото: Реальное время

В 12-й раз ватерпольные команды волгоградского «Спартака» и казанского «КОС-Синтеза» встретились в финале чемпионата России. «КОС-Синтез» победил со счетом 13:7, завоевав седьмой титул в своей истории, шестой в период с 2020 года и в третий раз подряд. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Увы, с самого начала не подфартило основному голкиперу Волгограда

Третий матч финала Евразийской ватерпольной лиги началось с того же, чем заканчивался второй матч финала в Казани. Тогда два самых скоростных ватерполиста команд не смогли определить кто из них самый быстрый, и судьям пришлось вводить спорный мяч в игру, подкидывая его вверх, как в баскетболе. Противостояние Волгограда и Казани в этом году во второй раз дарит сюжет, когда начало матча становится как бы продолжением предыдущего. Помните, серию послематчевых пенальти, оставшихся не пробитыми после февральской игры в Волгограде, которые стали началом первого апрельского матча в Казани.

Начало третьего матча финала получилось крайне неудачным для голкипера волгоградцев Петра Федотова. Дважды он отбивал броски Романа Шепелева с правого фланга и Егора Ярлыченко с левого фланга, и оба раза отбитый мяч рикошетил в сетку ворот. Между этими голами вклинился гол спартаковца Романа Усова, реализовавшего большинство.

При этом необходимо отметить блестящую игру голкипера «КОС-Синтеза» Евгения Кострова, который был практически непробиваем в «раме», кроме того, помогая в противоборствах перед воротами. Не устоял он только перед броском Артема Жабкина, но к тому времени столп казанцев Никита Деревянкин забил гол, преодолев сопротивление трех опекавших его волгоградцев и Федотова, который поплыл им в помощь. Тоже ошибка, к которой прибавилась еще одна на исходе периода, когда Адель Латыпов за три секунды до сирены реализовал свободный бросок, бросая очень далеко от ворот. Два момента невезения, две личные ошибки Федотова, и его команда уступает 2:4 по итогам стартового периода.

Капитан казанцев Сергей Лисунов стал лучшим бомбардиром финала, забив 4 гола. Реальное время / realnoevremya.ru

Карабутов угадал с заменой основного голкипера

Наставник волгоградцев Владимир Карабутов также отметил неуверенность своего основного голкипера, поменяв его на Валерия Бурова. А вот у него пошла игра, он и отбивал, и перекладина приходила на выручку, и арбитр выручил, отменив гол и зафиксировав перед броском нарушение правил у волгоградцев. Справедливости ради, такой же гол арбитры отменили и у спартаковцев. «Спартак» сократил разрыв в счете, а перед казанцами встала задача — распечатать ворота Бурова, который явно поймал игру. Кураж — дело такое, он может влиять даже на такие неодушевленные предметы, как мяч. Пять минут Буров держал свои ворота в неприкосновенности, пока Константин Киселев не реализовал большинство 5:3 в пользу «КОС-Синтеза». В итоге второй период получился малорезультативным — 1:1, но нас это вполне устраивало, поскольку оставляло два гола голевого преимущества.

Три безголевых минуты на старте третьего периода также были, во многом, заслугой голкиперов обеих команд, пока Сергей Лисунов с близкого расстояния не забросил, увеличив преимущество своей команды в два раза 6:3. Карабутов в этот момент попытался переломить ход игры взятым тайм-аутом, благо, что предыдущее его решение с заменой вратаря пошло в плюс команде. Играть оставалось 13 минут, и к этому времени у «КОС-Синтеза» удалился до конца игры Константин Киселев. Если волгоградцев тревожил счет в конкретной игре и в ходе финальной серии, то у казанцев главным поводом для беспокойства было большое количество фолов у игроков основы. Два из них были у Артема Одинцова, но, к счастью для казанцев, удача была за них. И в моменте, когда, после неточного броска Ярлыченко мяча в пустые ворота, добивал Латыпов. И в другом эпизоде, когда бросок Сергея Лисунова Буровым уже был отбит, но отскок пришелся в ворота, как в начале матча у Федотова. 8:3 — преимущество с таким счетом практически гарантировало победу, тем более что распечатать ворота Кострова в третьем периоде они смогли только с помощью реализованного пенальти 8:4. Тут же казанцы восстановили разрыв в счете, когда Никита Деревянкин реализовал так называемый задний бросок, иными словами с разворота, изначально находясь спиной к воротам.

Костров в Волгограде был непробиваем. Реальное время / realnoevremya.ru

Наша золотая молодежь, наши платиновые ветераны

На старте заключительной 8-минутки Лисунов положил мяч в ворота, реализовав численное большинство, и забил в следующем подходе к воротам 11:4. Счет позволял Евгению Ярощуку поменять блистательного Игоря Чиркова на 38-летнего ветерана Евгения Кострова, который застал в своей карьере годы в суперклубе ЦСК ВМФ. Менять 39-летнего Лисунова, который застал в сборной России великую плеяду Ирека Зиннурова, Марата Закирова, своего ровесника Никиты Янкова, который специально для сайта Евразийской лиги комментировал чемпионские матчи в Казани. Ярощук запустил в «золотую воду» волгоградского бассейна Чиркова на момент, когда Николай Лазарев с точки пенальти сделал счет 12:4. Еще Чирков успел отличиться сейвом и его ровесник Эмиль Зиннуров увеличил счет до 13:4, делая победу «КОС-Синтеза» непререкаемой.

Это была победа нокаутом, необходимая для психологической уверенности перед розыгрышем Кубка России в Астрахани. Уже и ровесник Кострова, 38-летний Одинцов, удалился до конца встречи, доиграв до последней минуты матча, чтобы партнеры лишний раз не нервничали. Скамейка уже предвкушала чемпионство, находящиеся в воде игроки готовы были вылезти из нее, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала почета, комментатор игры, голкипер Сергей Некредин, подводил итоги чемпионата. 13:7, и все синтезовская рать прыгнула в бассейн, чтобы выкрикнуть слаженно, отрепетированное пятью золотыми сезонами, с 2020-го по 2026-е годы, «Мы — чемпионы». Крик был слышен из бассейна на улице 8-й Воздушной армии в Волгограде, и отзывался эхом на проспекте Ямашева, где находится родной для команды бассейн «Оргсинтез» и на улице Беломорской, где располагается предприятие «Казаньоргсинтез» — 52-летний отец родной казанского ватерпола.

Спасибо организаторам трансляции из Волгограда, что не отключились, а продолжили трансляцию, хотя изначально надеялись на то, чтобы продолжить борьбу в четвертом поединке. Можно было не только услышать комментарии волгоградских ватерпольных экспертов, но и увидеть, как синтезовцы идут к пьедесталу почета с детьми на руках. Кстати, сейчас серб Филип Филипович вешал чемпионскую медаль не на Николая Лазарева, а на шею его маленькой дочурки.

Эмиль Зиннуров — один из представителей многочисленных ватерпольных династий Казани. Реальное время / realnoevremya.ru

В итоге нынешняя победа напомнила прошлогоднюю, только в финале Кубка России, когда Казань доминировала над Волгоградом со счетом 13:6. Символично, что последний гол казанцев забросил Эмиль Зинуров, который провел свой первый матч на высшем уровне 23 декабря 2008 года, когда вышел на замену отцу Иреку Зиннурову в его прощальном матче.

Памятуя о возрасте ряда синтезовских чемпионов, можно задуматься о подобных проводах, когда наши ветераны решат уйти из спорта. Другое дело, что пока они лучшие, и явно не собираются сдавать своих позиций.