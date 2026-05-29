На Урале впервые введен режим ракетной опасности

Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил о введении режима ракетной опасности на всей территории УрФО. Это первый случай применения подобных мер в масштабах всего округа.

По информации полпреда, специальные службы работают в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Режим ракетной опасности действует на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Жителям рекомендуется следовать установленным правилам поведения при объявлении данного режима. Напомним, что ракетную опасность объявили и в Татарстане. В городах республике звучали сирены и громкоговорители, в Альметьевске отменили занятия в школах и детских садах, а все аэропорты региона были закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Наталья Жирнова