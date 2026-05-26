Два человека скончались после ДТП на Оренбургском тракте в Казани

В Казани в результате ДТП на Оренбургском тракте скончались два человека. Авария произошла 25 мая около 13:30 возле дома №95 по Оренбургскому тракту по направлению к Танковому кольцу, сообщает Госавтоинспекция Казани.

По предварительным данным, 69-летняя женщина, управлявшая автомобилем Honda, превысила скорость, из-за чего потеряла контроль над машиной. После этого автомобиль врезался в столб линии электропередачи. В салоне также находился 94-летний пассажир. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали обоих пострадавших в медицинское учреждение.

26 мая стало известно, что водитель и пассажир скончались от травм, полученных в результате аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Напомним, что проект Госсовета Татарстана об ужесточении штрафов за ДТП «после его доработки» могут внести в Госдуму.

Наталья Жирнова