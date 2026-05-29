В Татарстане ребенок и 49-летний мужчина погибли в ДТП с Lada Granta и BMW
Еще четыре человека получили травмы
В Нижнекамском районе Татарстана водитель Lada Granta выехал на встречку и столкнулся с BMW. В результате ДТП 49-летний водитель отечественной машины и 5-летний пассажир скончались на месте от полученных травм, сообщила прокуратура республики.
Также в аварии получили травмы различной степени тяжести четыре пассажира. Двое ехали в российской легковушке, а двое других — в иномарке.
Авария произошла вечером, 28 мая, на 211-м км автодороги Чистополь — Нижнекамск.
— На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков. Рассмотрение процессуальной проверки по данному факту городская прокуратура взяла на контроль, — говорится в сообщении.
